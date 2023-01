La Generalitat asegura que el Cuarto Cinturón bloquea el acuerdo de Presupuestos con el PSC

Plaja afirma que hay un acuerdo sobre el Aeropuerto con PSC "compatible" con el pacto con comuns

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado que la negociación de los Presupuestos para 2023 con el PSC están bloqueados por el Cuarto Cinturón: "Es cierto que este escollo evita que ya haya un acuerdo".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, en la que ha explicado que "ya se ha hecho llegar una propuesta al equipo negociador del PSC" sobre el Cuarto Cinturón en las últimas horas para alcanzar un acuerdo y desbloquear las cuentas.

"Confiamos en un acuerdo y, con voluntad real, cerraremos los Presupuestos. Debemos ser capaces de llegar a un acuerdo global y que no haya un solo punto que lo bloquee", ha defendido la portavoz, que ha explicado que las negociaciones están más avanzadas con PSC que con Junts.

Después de que los socialistas aseguraran que hacen un acto de fe en la negociación, al no conocer los programas concretos que el Govern ha presupuestado, Plaja ha advertido de que "los reproches no son buenos compañeros de viaje" y ha asegurado que tendrán a su disposición toda la documentación que pidan.

Ha asegurado que las reuniones seguirán a lo largo de la semana, y ha reprochado al PSC plantear un "todo o nada" porque, según ha dicho, en toda negociación hay propuestas y contrapropuestas para alcanzar un término medio.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Además, la portavoz ha asegurado que PSC y Govern ya han alcanzado un acuerdo sobre el Aeropuerto de Barcelona, que los socialistas piden ampliar, y ha asegurado que es "plenamente compatible" con el pacto que ya cerraron con los comuns.

"Todas las decisiones que se tomen se toman teniendo en cuenta criterios técnicos y sin caer en ninguna contradicción" respecto a lo que el Govern ha defendido hasta ahora, ha argumentado.

También ha mantenido que la propuesta sobre el Cuarto Cinturón que han trasladado a los socialistas es compatible con el acuerdo con los comuns, de cuya importancia el Govern es "plenamente consciente".

NO CIERRAN LA PUERTA A UN ACUERDO EL JUEVES

Plaja ha negado que estén dilatando el pacto para que no coincida con la cumbre hispanofrancesa este jueves en Barcelona, "al menos, por parte del Govern", y ha asegurado que, si hay acuerdo, la cita no será un condicionante para convocar no al Consell Executiu ese mismo día.

Tras las críticas de Junts a cómo el Govern ha negociado las cuentas, la portavoz ha replicado que este fue el primer partido con el que se abrieron a abordarlas y que no dan por zanjadas las conservaciones con ellos: "Estamos en la mesa, dispuestos a seguir avanzando".