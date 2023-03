La Generalitat de Cataluña no prevé aprobar nuevas medidas por la sequía

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el Ejecutivo catalán no tiene previsto aprobar nuevas medidas para frenar la sequía, más allá de las que han entrado en vigor este mismo martes.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, Plaja ha asegurado que las actuales medidas ya "comportan limitaciones generalizadas en ámbitos concretos" y garantizan el agua de boca con un límite de litros.

"Ahora no está previsto que cambiemos de fase", ha explicado la portavoz, que ha explicado que el Govern trabaja con previsiones a corto y medio plazo, y ha concretado que la semana pasada decidieron pasar a la fase de excepcionalidad aunque aún no se habían alcanzado algunos parámetros, pero con la previsión de que no llovería en los próximos días.