La Generalitat Valenciana, Benidorm y RTVE escenifican su "historia de amor" con la firma del convenio del Benidorm Fest

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y RTVE han escenificado su "historia de amor" con la firma del convenio de realización del Benidorm Fest 2023, en un acto institucional en el Palau de la Generalitat de Valencia, donde también han remarcado el compromiso de construir un centro de producción de la Corporación en las Escuelas de Magisterio de Valencia.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la presidenta de Radiotelevisión Española (RTVE), Elena Sánchez Caballero; y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; han renovado su colaboración para organizar la preselección española para el Festival de Eurovisión, que se está celebrando en la ciudad alicantina esta semana.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha afirmado: "Hablamos de show, de promoción, de imagen, de música, de cultura con mayúsculas, hablamos del Benidorm Fest", y ha puesto en valor la aportación de la marca Benidorm Fest a la ciudad y a la Comunidad Valenciana. "Benidorm está encantado", ha asegurado el primer edil, quien ha indicado: "Para ir a Liverpool, hay que pasar primero por Benidorm".

La presidenta de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha reconocido que el Benidorm Fest "ilusiona muchísimo" a la radiotelevisión pública y ha resaltado el papel de su antecesor en el cargo, José Manuel Pérez Tornero, quien "dio en el clavo" al "recoger el guante que le tendió el presidente valenciano, Ximo Puig, de relanzar el Benidorm Fest, una vieja aspiración".

Sánchez Caballero ha comentado que este festival se ha construido "entre todos" y ha apuntado que este año el Benidorm Fest cuenta con un cartel "muy inclusivo en todos los sentidos posibles" y que "refleja la diversidad de géneros musicales y da espacio a todas las lenguas cooficiales", así como que "apuesta por nuevos talentos". La presidenta ha gregado además que el Benidorm Fest es "referente para otras televisiones europeas que quieren seguir la estela del Benidorm Fest".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que el Benidorm Fest es un evento que se enmarca en la "primavera que está viviendo Eurovisión", ya que los jóvenes "se han adueñado" del festival y de la preselección española. Puig ha defendido que la inversión en el Benidorm Fest supuso "más de 13 millones de euros" de repercusión para Benidorm en 2022.

La presidenta ha manifestado que "no hay que ponerle fecha final" al Benidorm Fest: "Las cosas que funcionan, las historias de amor que van bien duran, algunas para toda la vida. Mi antecesor con todo el equipo que le acompañó, encontraron la fórmula perfecta. Llevábamos años intentándolo y no terminábamos de acertar, y encontrar una fórmula en la que se compita desde la música. Tendremos el recorrido que tengamos en Eurovisión luego, pero se ha encontrado el camino. No hay por qué pensar en el final, yo creo que va a durar mucho tiempo".

CENTRO DE PRODUCCIÓN

Sánchez Caballero también ha explicado que RTVE está "muy ilusionada" con el proyecto del centro de producción en Valencia, que se ubicará en las antiguas escuelas de Magisterio, que quieren convertir en un espacio en el que se satisfagan las "necesidades audiovisuales que tiene la Corporación como gran medio en el nuevo entorno digital".

La presidenta también ha apuntado la intención de que el espacio incluya un centro de formación y de contenidos audiovisuales que "dinamice y genere" el espacio que la Comunidad Valenciana debe tener en la radiotelevisión.

Por su parte, Puig ha subrayado que, para la Generalitat, es importante el anclaje potente de RTVE en la Comunidad Valenciana. El presidente ha defendido una mirada "más federalizante" para la televisión pública y ha señalado que el gobierno valenciano quiere "viajar ese camino juntos".

BENIDORM FEST 2023

El festival comenzó este domingo con la Alfombra Naranja, celebrada en el Benidorm Palace, y que tuvo que celebrarse en cerrado debido a la lluvia. Durante la semana pasarán por la ciudad alicantina multitud de exeurovisivos, representantes de otros países y cantantes que se han quedado a las puertas de participar en el festival.

Las semifinales del Benidorm Fest se celebrarán este martes y jueves a las 22.50 horas y se emitirán en directo en RTVE; la final se celebrará el sábado 4 de febrero a las 22.00 horas. Todos los shows tendrán lugar en el Palau l'Illa de Benidorm, ante más de 2.000 personas de público.