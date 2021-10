La Generalitat valenciana tiene "sensaciones positivas" con la Ley de Vivienda

VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

La nueva Ley de Vivienda que ha anunciado el Gobierno de España ha dejado "sensaciones positivas" en la Generalitat, ya que consideran que va en la línea de la ley valenciana de Función Social de la Vivienda y que "fortalece" el marco jurídico en que se enmarca esta normativa.

Así lo ha explicado a Europa Press el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, que ha remarcado que tanto la ley estatal recién anunciada como la valenciana --que se aprobó en 2017-- basan su acción en tres ejes: la ampliación del parque público, la lucha contra la emergencia habitacional y la regulación de los precios del alquiler.

De este nuevo "paraguas" legislativo ha destacado la obligación de disponer de un informe de vulnerabilidad antes de lanzar un desahucio y la definición de gran tenedor de vivienda para aquellos que tienen más de 10 inmuebles, algo que ya prevé la ley valenciana.

Aguilar prevé que el articulado de la normativa estatal sea "en esencia, muy parecido" a la ley valenciana y ha remarcado que están a la expectativa de ver cómo queda la regulación del precio de los alquileres, para la que la administración autonómica no tiene competencia.

En este sentido, preguntado sobre si la Generalitat podría asumir su gestión, en caso de que el Gobierno la trasladara a las autonomías, ha explicado que están "abiertos a cualquier propuesta" y ha remarcado que el Botànic ha desplegado un "marco potente" con la Conselleria de Vivienda que les permitiría afrontar nuevas competencias "sin problema".

Por otra parte, respecto al bono para jóvenes que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que sea compatible con el resto de ayudas sociales que concede la Generalitat, ya que "la precariedad de la juventud no solo afecta a la vivienda". No obstante, todavía no conocen los pormenores de esta nueva ayuda.