Geno, devastada, llega a Barcelona para dar su último adiós a Álex Casademunt

Si ayer eran Chenoa, David Bustamante, Natalia Rodríguez, Manu Tenorio y Nuria Fergó los que viajaban hasta Barcelona para dar su último adiós a Álex Casademunt y arropar a la familia del artista tras su trágica e inesperada muerte el pasado martes en un accidente de tráfico, hoy ha sido Geno Machado la que, aparcando todos sus compromisos, ha puesto rumbo a Mataró para despedir a su amigo y compañero en "Fórmula Abierta", con quien siempre presumió de una complicidad especial.

Abatida, y sin poder ocultar su profunda tristeza, la cantante ha dedicado unas preciosas palabras al carismático artista, al que hoy todos sus seres queridos despedirán en el Tanatorio de Mataró, donde a las 17.00 horas será incinerado.

- CHANCE: Geno, buenos días. Acabas de llegar a Barcelona e imagino que el viaje que nunca hubieses querido hacer porque el motivo es la triste pérdida de Álex.

- GENO: Es que no tengo palabras... Es un día duro y muy triste.

- CH: Además, vosotros formabais 'Fórmula abierta' y tú eres de los compañeros que más anécdotas y experiencias has vivido con Álex.

- GENO: Muchas, muchas, pero bueno, hoy quiero recordarlo con alegría porque es como hubiese querido él y estoy mentalizándome. No deja de ser un día duro y tener que venir aquí para esto me da coraje porque muchas veces estamos todos en diferentes sitios y decimos no podemos movernos, no puedo viajar o siempre tengo cosas que hacer y al final venir para esto...

- CH: Lo que también se sabe es que estáis súper unidos y habéis venido todos los compañeros, os habéis volcado con la familia. Es un vínculo muy fuerte, ¿verdad?

- GENO: Sí, somos familia.

- CH: Una última pregunta que sé que estás muy afectada y no te quiero molestar, ¿cómo crees que a Álex le gustaría que le recordáramos?

- GENO: Cantando.