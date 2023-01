'Génova' se abre a integrar talento de Cs como Villacís pero apuesta por un acuerdo más global, no ceñido solo a Madrid

Defiende un pacto más amplio y que los naranjas por ejemplo no se presenten con su marca en plazas como Aragón o Comunidad Valenciana

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo se abre a integrar talento de Ciudadanos como el que, a su juicio, representa la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, pero apuesta por un acuerdo más amplio y global, que no se ciña solo a Madrid, según han indicado fuentes de la cúpula del PP.

Villacís lleva varios días en el foco después de que pidiera libertad a los candidatos municipales de Ciudadanos para que decidan como acudir a las elecciones del 28 de mayo, bien en plataformas conjuntas con partidos como el PP o bajo la marca naranja.

El planteamiento de la vicealcaldesa ha provocado una gran polémica en el seno del partido naranja, que acaba de afrontar su proceso de refundación interno. Este mismo lunes, la nueva dirección de Ciudadanos ha querido dejar claro a Villacís que el partido concurrirá en solitario a las municipales, por lo que no cabe plantearse una alianza preelectoral de ningún tipo con el PP.

Fuentes de la dirección nacional del PP admiten que Villacís es una persona que "aporta" pero consideran que esa posible integración de cargos como la vicealcaldesa debe ir más allá y formar parte de un acuerdo más global, no solo ceñido en Madrid.

YA SE QUEDARON SIN ESCAÑOS EN LOS PARLAMENTOS DE ANDALUCÍA Y MADRID

Así, la cúpula del PP apuesta por un pacto más amplio y que los naranjas por ejemplo no se presenten con su marca en autonomías como Aragón o Comunidad Valenciana. "El movimiento que nos interesa es que no se presenten en algunos sitios", reconocen fuentes de la formación.

De esta forma, no sería cuestión solo de Madrid y Villacís sino que se trataría de buscar un pacto más amplio que afecte a más territorios, según insisten en 'Génova', donde advierten que si los naranjas no apuestan por este tipo de pactos puede ocurrir lo que pasó en Andalucía o Madrid, donde se han quedado sin representación en los Parlamentos regionales.

De hecho, en 'Génova' no creen que Villacís en este momento pueda hacer daño al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Se presente o no, el resultado es parecido", aseguran fuentes del equipo de Feijóo, que destacan que Cs antes rondaba el 5% en Madrid pero ahora en todas las encuestas está muy por debajo y, por lo tanto, no lograría representación.

SIN INJERENCIAS DE 'GÉNOVA' EN EL PP DE MADRID AL HACER LAS LISTAS

Por lo pronto, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a Villacís en su territorio. "Lo mejor de Cs ya se vino conmigo y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar", ha declarado, para añadir que "esa unión del centroderecha en Madrid ya hace mucho años que está en marcha".

Poco después de esas palabras de Ayuso, fuentes de la dirección nacional del PP han dejado claro que las listas regionales corresponden a cada territorio. "Las listas de Madrid las hace Madrid", aseguran desde 'Génova', dando así vía libre a Ayuso para confeccionar las candidaturas del mes de mayo y dejando claro que no habrá injerencias de la cúpula del partido.

Este mismo principio extienden a todos los territorios, subrayando que Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de la Xunta de Galicia y entonces estaba en su mano ese poder al elaborar las listas a las elecciones autonómicas y municipales.

"AQUÍ CORRIENTES NO QUEREMOS"

Después de que haya trascendido que Villacís abogaría por ser una "corriente interna" dentro del PP, fuentes de la cúpula del PP le replican que el PP no quiere corrientes internas. "Aquí no se viene a fragmentar el PP", advierten.

En los últimos dos años, el PP ha apostado por fichar a cargos de Cs. Así lo hizo Ayuso en Madrid con dirigentes como Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, y lo ha hecho Juanma Moreno en Andalucía con cargos como su exvicepresidente Juan Marín o la expresidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, que fueron designados para el Consejo Económico y Social andaluz y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa), respectivamente.

También 'Génova' ha apostado por esos fichajes y en Badajoz ha fichado como candidato a Ignacio Gragera, que concurrió por Ciudadanos hace cuatro años y ahora es el cabeza de cartel de los 'populares' en esa capital de provincia ante los comicios de mayo.

FEIJÓO SITÚA AL PP COMO "UN PUNTO DE ENCUENTRO"

En su intervención en abierto ante el Comité Ejecutivo, Feijóo no ha realizado ninguna mención específica a Cs pero ha señalado que la situación actual exige "un gran esfuerzo" y el PP tiene "el compromiso de ser un punto de encuentro entre la mayoría de los ciudadanos y un punto de encuentro donde acertemos".

"Acertar significa presentar los mejores candidatos, presentar los mejores proyectos y presentar los mejores equipos para implementarlo", ha manifestado, para añadir que, después de haber presentado los cabezas de lista este mes de enero, tienen la "obligación" de "seguir fortalecimiento" los equipos y "seguir construyendo un gran proyecto para España".

A renglón seguido, ha advertido de que España "se juega mucho en este año 2023" porque España "enfrenta retos económicos, sociales e institucionales" que "son de tal magnitud que nos obliga y nos convoca a estar unidos y a estar preparados ante la responsabilidad a la que aspiramos".

INTERVENCIÓN DE MARGALLO EN EL COMITÉ EJECUTIVO

En ese Comité Ejecutivo Nacional del PP --del que se han ausentado barones como el andaluz Juanma Moreno por motivos de agenda y que no ha finalizado como almuerzo, como otras veces--, ha tomado la palabra el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, que ha aludido a la guerra de Ucrania.

El ex jefe de la diplomacia española también ha defendido los debates con expertos sobre distintos temas de actualidad en los que están participando eurodiputados de PP y Cs y ha defendido su máxima difusión a través de los canales locales de televisión que estén interesados, según fuentes 'populares'. Tanto el eurodiputado Leopoldo López Gil como Margallo impulsan activamente estos encuentros bajo el título 'España a debate'.