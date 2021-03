'Génova' apela a la unidad ante los congresos y dice que cambian de sede por transparencia pero llevándose los "éxitos"

Beltrán recalca que tienen que "trabajar juntos" porque Sánchez se ha propuesto "destruir" al PP al ser "única alternativa a su Gobierno"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Betrán, ha asegurado este jueves que abandonan la sede nacional de la calle Génova por "eficiencia" "modernidad" y "transparencia" pero llevándose consigo la "historia de éxitos" pasados de la formación. Dicho esto, ha apelado a la unidad interna del partido para poder construir la alternativa a Pedro Sánchez, sin "despistarse de lo verdaderamente importante".

Beltrán ha realizado este llamamiento a la unidad, durante la Junta Directiva del PP de Zamora, en un momento en que los congresos provinciales --quedan pendientes más de una treintena en los próximos cuatro meses-- están produciendo tensiones en algunos territorios y diferencias entre la dirección nacional y territorial.

La dirigente del PP ha afirmado que en el PP están "orgullosos" de su historia y pueden llevar la "cabeza alta" y "presumir de los servicios prestados". "Somos el partido de los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy, y de los concejales y alcaldes que recorren su barrio cada día de arriba y abajo", ha indicado.

Dicho esto, ha puesto en valor la implantación territorial del PP y ha recalcado que aspiran a gobernar de nuevo para todos los españoles. "Por eso, no permitiremos que los que utilizaron nuestras siglas para lucrarse sigan manchando el buen nombre de nuestra organización", ha señalado, en alusión al extesorero Luis Bárcenas y el juicio sobre la presunta caja B del PP.

Según ha explicado, ésa es una de las "razones" por las que han decidido trasladar la sede nacional del Génova 13. "Cambiamos de ubicación por eficiencia, por modernidad, por transparencia, pero nos llevamos con nosotros la magnífica historia de grandes éxitos de alcaldes, de concejales, de presidentes y de afiliados", ha asegurado, para añadir que están "orgullos" de los que han hecho grande el partido.

DICE QUE SÁNCHEZ QUIERE "DESTRUIR" AL PP

La responsable de Organización del PP ha afirmado que ahora tienen la "gran responsabilidad de demostrar que son la única opción al desgobierno de Pedro Sánchez" y lograr que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno para poder sacar a España "del caos".

Beltrán ha recalcado que Sánchez se ha propuesto "destruir" al PP porque "sabe que es la única alternativa" a su Gobierno y por eso reciben "ataques continuos" de PSOE y Podemos, que buscan "hacer grande" a otros partidos, en alusión a Vox. "Al margen de nuestro partido no hay nada ni nadie que pueda hacer sombra a Pedro Sánchez", ha aseverado.

Según ha agregado, Sánchez quiere que el PP esté "débil" para "mantenerse más tiempo en La Moncloa". "No lo vamos a consentir. No vamos a caer en su trampa. Por eso nunca como ahora fue tan importante la unidad entre todos nosotros", ha resaltado.

Beltrán ha subrayado que deben estar "unidos" dentro del PP porque "hoy están más cerca que ayer de llegar al Gobierno de España" como, según ha dicho, recogen las encuestas. "Trabajar juntos es lo que nos fortalecerá", ha manifestado, para añadir que nada les "penalizará más que despistarse" de lo "verdaderamente importante", que es "servir a los intereses" de los ciudadanos.

"NOSOTROS NI GRITAMOS NI SOMOS UNA MODA PASAJERA"

La dirigente del PP ha subrayado que viven "tiempo de polarización y de gritos", con "propaganda, mentiras y violencia social", pero ha recalcado que, en ese escenario, "defienden lo obvio". A su entender, el PP es la formación que "mejor defiende la revolución social que piden quienes están hartos de mentiras, de propaganda y, sobre todo, de mala gestión".

Según ha subrayado, revolución "no es tirar piedras a la policía", "pedir a los jóvenes que hipotequen su futuro", "gritar más alto que el de enfrente" o "pedir a las nuevas generaciones que entreguen su alma a políticos desalmados con ansias de poder".

"Hoy lo revolucionario es defender la ley, defender la monarquía, el estado de derecho y construir un país para todos, respetando al diferente aunque no piense como nosotros. Nosotros no gritamos, no somos una moda pasajera", ha proclamado.

"ORGULLOSOS" DE LA GESTIÓN DE MAÑUECO

La dirigente del PP ha justificado su visita presencial a Zamora en la "importancia" que da la dirección nacional a Castilla y León y ha afirmado que quieren estar "cerca" de los cargos y de los afiliados para tratar cualquier cuestión, sobre todo después de días de "durísimos ataques" al Partido Popular.

"Ante esta situación os quiero transmitir un mensaje de seguridad y confianza en el proyecto que tenemos entre manos", ha proclamado la responsable de Organización, para añadir que el PP sabe "lo que está haciendo".

Además, ha asegurado que en el PP están "orgullosos" de la gestión que se está realizando en Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández-Mañueco. "Somos el partido orgulloso de gobernar para todos los castellanoleoneses, los andaluces, ceutíes, murcianos y madrileños", ha enfatizado.