'Génova' apunta a Carlos Mazón como posible relevo de Bonig y agradece la presidenta del PPCV su "esfuerzo" desde 2015

La dirección nacional del PP ha agradecido a Isabel Bonig su "esfuerzo" y "dedicación" al frente del partido en la Comunidad Valenciana y ha subrayado que seguirá siendo un "actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional". Fuentes de la cúpula del partido consultadas por Europa Press apuntan al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, como el candidato con más opciones de presidir el partido en esta región.

Isabel Bonig, que preside el PPCV desde julio de 2015, ha trasladado a la dirección nacional del Partido Popular que no se presentará a la reelección en el congreso autonómico del PPCV. Ese cónclave se convocará formalmente en la reunión de la Junta Directiva autonómica que se ha fijado para este jueves 6 de mayo y se prevé para finales de junio.

Según fuentes de la dirección nacional del PP, se ha convocado ese congreso regional con el objetivo de "renovar y poner a punto la estructura y estar preparados para ganar las próximas elecciones en la comunidad autónoma", y "trabajar para que Pablo Casado llegue pronto a Moncloa".

BONIG SE HIZO CARGO DEL PPCV EN "UN MOMENTO MUY COMPLICADO"

Además, 'Génova' ha agradecido a Bonig su "trabajo, esfuerzo y dedicación, desde que en julio de 2015 se hizo cargo del partido en un momento muy complicado". Según ha añadido, en estos casi seis años, también ha destacado por "su importante trabajo de oposición, que ha dejado al descubierto la mala gestión del gobierno valenciano de Ximo Puig".

Fuentes de la cúpula del PP han señalado que a partir de ahora Isabel Bonig "seguirá siendo un actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional", sin dar más detalles ni precisar si el partido le ha ofrecido algún otro destino.

Aunque la dirección del PP ha subrayado que serán los militantes los que "elijan a quien lidere en partido en los próximos años", voces del PP consultadas por Europa Press consideran que el relevo de Bonig al frente del PPC será Carlos Mazón, presidente del PP de Alicante y de la Diputación.

En los últimos meses su nombre ha aparecido en las quinielas como candidato preferido de 'Génova' para liderar el PP de la Comunidad Valenciana. De hecho, el pasado 21 de abril se le preguntó expresamente a Pablo Casado en una rueda de prensa si Mazón era el candidato a presidir el PPCV.

"No hay ningún congreso convocado y, por tanto, no me corresponde a mi valorar cualquier proceso que ni siquiera se ha convocado todavía", respondió Casado entonces a los periodistas en el Congreso de los Diputados.

HASTA AHORA BONIG HABÍA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE REPETIR

Estos últimos meses, Isabel Bonig había expresado su intención de repetir al frente del PP valenciano. El pasado martes, pidió tranquilidad a los "satélites de Génova" y aseguró no saber "nada" del congreso del PPCV.

"Se va a convocar, esto es más largo que un día sin pan. Veo a algunos, no Génova sino los satélites de Génova, con demasiada prisa", dijo la presidenta del PPCV, para añadir que ella hablaba con 'Génova' pero que no le habían dicho "nada".

El PP está inmerso en este momento en la celebración de los congresos provinciales --ya ha celebrado alrededor de una veintena-- y prevé empezar con los congresos regionales este verano. El cónclave valenciano se celebrará seguramente a finales de junio, según fuentes del partido.

Uno de los congresos que ha despertado más expectación es el del PP madrileño, que tendrá lugar a final de año. Ahí Pablo Casado tendrá que decidir si apuesta por buscar un equilibrio entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida a través de una tercera vía --estos meses se ha apuntado a la figura de Ana Camíns--; o si opta directamente por dar su apoyo a Ayuso para liderar el partido en Madrid una vez que se confirme su victoria en las elecciones autonómicas de este 4 de mayo que pronostican las encuestas.