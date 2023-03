MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, se ha pronunciado sobre la participación de la líder 'popular' en Baleares, Marga Prohens, en una comida con un histórico dirigente del partido condenado por corrupción, José María Rodríguez, sosteniendo que "no fue la mejor de las decisiones".

Así se ha pronunciado Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP al ser preguntado por la posición de 'Génova' ante esta comida que mantuvieron algunos miembros del partido en Baleares, entre ellos su presidenta.

"Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Baleares han dicho que no fue las mejores de las decisiones, algo a lo que me adhiero", se ha limitado a señalar Sémper.

Por su parte, el partido en Baleares ha defendido que esta reunión fue una "comida privada e informal" que, bajo su punto de vista, "no tiene ningún otra trascendencia".