'Génova' cree que "la ola" de las municipales puede llevar a Feijóo a los 150 escaños y gobernar en solitario

El PP, centrado en arañar escaños, sale beneficiado de la renuncia de Foro Asturias y PRC de no presentarse a las generales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP considera que "la ola" de las municipales y autonómicas, tras la "contundente" victoria cosechada ese 28 de mayo en las urnas, puede llevar a Alberto Núñez Feijóo a lograr 150 escaños en las generales del 23 de julio y cumplir su objetivo de gobernar en solitario, según han indicado a Europa Press fuentes próximas al líder del PP.

Los últimos movimientos que se han conocido esta semana, como la decisión de Foro Asturias o del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de no concurrir a las generales, creen que permiten a Feijóo arañar escaños en más regiones e ir allanando el camino para lograr esa mayoría suficiente que le permita no depender de Vox.

El equipo de Feijóo maneja datos demoscópicos --analiza también las encuestas que se están publicando estos días-- que confirman el crecimiento del PP "tanto a la derecha como a la izquierda", que obtuvo 89 escaños en las generales de noviembre de 2009 con Pablo Casado como líder del partido. "Podemos subir 60 escaños", aseguran fuentes de la dirección del PP, que añaden que con ese aumento se agrandaría aún más la ventaja sobre los socialistas.

De hecho, fuentes del PP presumen del trasvase de voto del PSOE al PP que en la cúpula 'popular' llegaron cifrar en más de 800.000 hace tres meses y que ahora están convencidos de que ha crecido. Feijóo ha centrado buena parte de su campaña del 28M en apelar a los "socialistas avergonzados" y "decepcionados" con las políticas de Sánchez y repetirá esa misma estrategia en las generales de julio.

"CRECER A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA"

De la misma manera, consideran que la estrategia de Feijóo de apelar al voto útil para "derogar el sanchismo" está dando sus frutos entre los votantes del partido de Santiago Abascal, una formación con una alta fidelidad de voto. "Hemos conseguido cortar el auge de Vox", sentencian, después de que muchos sondeos apunten que esa formación no llegaría ahora a los 52 escaños que logró en 2019.

Por todo ello, fuentes de 'Génova' sostienen que el PP ha logrado crecer "a la derecha y a la izquierda" y ahora está "en condiciones de competir por un Gobierno en solitario". "Somos punto de encuentro entre sensibilidades de izquierda, centro y derecha", proclaman las citadas fuentes. La mayoría absoluta en el Congreso se sitúa en los 176 escaños y, según los datos que maneja el PP, puede quedarse a poco más de una veintena de diputados por debajo.

Así, en el cuartel general de los 'populares' subrayan que la "capacidad de crecimiento del PP es brutal" en todos los territorios, en comparación con los comicios de 2019, una perspectiva que le puede llevar a conseguir ahora 60 diputados más que entonces. En el Senado, prosiguen, el pronóstico es similar.

En el PP niegan preocupación por el registro del proyecto Sumar y aseguran que "cuanto más debilite" esa parte de la izquierda al PSOE de Sánchez, "mejor" para Feijóo. Además, creen que "la sangría" de votos que ha sufrido el jefe del Ejecutivo el 28 de mayo puede incrementarse en julio con Sumar "devorándole" a su izquierda y el PP "devorándole" por el centro, según fuentes consultadas por Europa Press.

SUBIR EN ANDALUCÍA, COMUNIDAD VALENCIANA, CATALUÑA O EUSKADI

Después de la victoria del PP en los comicios del 28M, el PP espera que ese "deseo de cambio" se traslade ahora en más escaños al Congreso y el Senado, sobre todo en autonomías como Andalucía o Comunidad Valenciana, que ahora gobiernan y que no tenían hace cuatro años. En el caso de Andalucía, el PSOE sacó entonces 25 escaños y el PP obtuvo 15, y da por sentado que ahora revertirán las tornas.

El PP también confía en aumentar su representación en Cataluña, donde sólo logró dos escaños en 2019, lejos de los 13 de los socialistas o los 13 de ERC. Su mejor resultado fue en 2000, cuando el partido consiguió 12 diputados. Con la otra mayoría absoluta de Mariano Rajoy, se mantuvieron en 11 y luego fueron decreciendo, hasta cinco diputados en 2015 y dos en noviembre de 2019.

Otro objetivo del PP es tener más escaños en el País Vasco. Hace cuatro años solo logró uno por Vizcaya, que ocupa Bea Fanjul, pero por unos centenares de votos (se lo llevó Bildu) no consiguió el de Álava, provincia que encabezaba entonces Javier Maroto, que había sido alcalde de Vitoria. Poco después, Casado le buscaba ubicación en la Cámara Alta como senador por designación autonómica por Castilla y León. FORO ASTURIAS Y PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA

En esta estrategia de atraer votantes de otros partidos, los 'populares' pueden salir beneficiados de la decisión de Foro Asturias y del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que han renunciado a presentarse a las generales de julio.

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, anunció este jueves que su formación no concurrirá al 23J por el "riesgo enorme" de no salir ante la "polarización feroz" que, a su juicio, se producirá en esos comicios.

También Foro Asturias ha renunciado a presentarse, tras haber concurrido en coalición con el PP en las últimas cuatro convocatorias. Sí que lo había hecho en solitario en las generales de 2011. En la pasada legislatura, contaba con un diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que se dio de baja el pasado mes de mayo de este partido, en el que había militado desde su fundación hace doce años.

SIN ACUERDO ENTRE UPN Y PP PARA IR JUNTOS EN NAVARRA

Sin embargo, el PP no ha logrado cerrar un acuerdo de coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN), como había ocurrido en los últimos años en generales. En 2019 ambas formaciones concurrieron juntas dentro de la plataforma 'Navarra Suma', a la que también se sumó Ciudadanos, y lograron dos escaños en el Congreso.

Ahora, al ir separados, se complica esa posibilidad de obtener la misma representación por la división del espacio de centroderecha. En cualquier caso, fuentes del equipo del líder del PP consultadas por Europa Press consideran que pueden obtener un escaño gracias al 'efecto Feijóo' y esa ola de crecimiento del PP en toda España.

En las negociaciones de estos días, UPN planteó retomar el acuerdo de 2015, de forma que este partido elegía a los dos primeros puestos de la lista, pero el PP no estuvo de acuerdo. El presidente de UPN, Javier Esparza, afirmó este viernes que la contraoferta del PP para ir a las generales "no representa la realidad de Navarra". Sin embargo, expresó su apoyo al presidente de los 'populares'. "Queremos que Feijóo presida esta país y votaremos a favor vayamos en coalición o no".