'Génova' cree que Vox se "retrata" al votar en contra del presupuesto municipal de Almeida y "tendrá que explicarlo"

Montesinos dice que las leyes LGTBI "no se van a derogar" y añade que Ayuso "lo ha dejado clarísimo": "Lecciones de la izquierda, ninguna"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, considera que Vox se "retrata" al votar en contra del Presupuesto que ha presentado José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid y ha afirmado que la formación de Santiago Abascal "tendrá que explicarlo".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado este jueves, tras reunirse con Almeida, que su grupo votará en contra del presupuesto de PP y Cs para 2022 y que presentará una enmienda a la totalidad. Según ha subrayado, el 'no' es una "decisión firme" porque no han visto "ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda".

En declaraciones a los periodistas en El Retiro, donde el PP ha instalado una carpa informativa para explicar su propuesta para bajar el recibo de la luz, Montesinos ha señalado que si se pregunta a los madrileños dirán que Almeida es el "mejor alcalde" y "un ejemplo para todos".

"Tendrá que explicarlo la formación de Santiago Abascal", ha enfatizado al ser preguntado por ese 'no' de Vox a Almeida. Dicho esto, ha subrayado que la dirección del PP está "al lado" del alcalde, que "está haciendo todo lo posible por sacar las cuentas municipales adelante".

En este sentido, ha indicado que el que "queda retratado" con esa actitud es Vox. "Serán los representantes de Vox los que tendrán que explicarlo", ha afirmado el responsable de Comunicación de los 'populares' tras ese voto en contra de los de Abascal.

LAS LEYES LGTBI "NO SE VAN A DEROGAR"

Al ser preguntado cómo valora que el PP vaya a abstenerse en la votación que busca suprimir las Leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid como defiende Vox, Montesinos ha asegurado que "las leyes en defensa de la libertad no se van a derogar" y "Ayuso lo ha dejado clarísimo".

"A la izquierda le voy a decir algo muy claro. Esa bandera no es suya. La bandera en defensa de las libertades de todos no es suya, no es de la izquierda, que no se la arroguen", ha afirmado, para añadir que el PP reivindica "la libertad de todos".

Montesinos ha recalcado que el PP "es el partido de la libertad". "Por tanto, lecciones de la izquierda, ninguna", ha manifestado, para añadir que la izquierda, que está "muy nerviosa", está "deseando salir con la pancarta" y se "inventa polémicas".