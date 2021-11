'Génova' da alas a Almeida en la batalla por el PP de Madrid y cree que los pasos de Ayuso complican su candidatura

El entorno de la presidenta madrileña avisa que no se va a mover "ni un milímetro" y que no se echará atrás en su candidatura

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP considera que el "enfrentamiento" que, a su juicio, está instigando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entorpece y complica su candidatura para presidir el PP de Madrid, según han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que dan alas a la opción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en esta batalla por liderar a los 'populares' madrileños.

En 'Génova' están dispuestos a aguantar el pulso y no ocultan su malestar con Díaz Ayuso por "dividir" el partido en Madrid a raíz de su exigencia reiterada de fijar cuanto antes la fecha de celebración del congreso regional madrileño, añaden las fuentes consultadas.

"No vamos a aceptar presiones. Los plazos marcados se van a cumplir", repiten en la dirección del PP ante los intentos de Ayuso de poner fecha ya al cónclave regional porque, según subrayan, la Junta Directiva Nacional aprobó hace meses un calendario de congresos y contó con el visto bueno de la propia Ayuso.

De acuerdo con ese calendario, una vez celebrados los congresos provinciales, tendrían lugar los congresos autonómicos, empezando en primer lugar por las comunidades pluriprovinciales. Después, a partir de enero de 2022, se celebrarán los de las CCAA uniprovinciales, como es el caso de Madrid.

AFEAN A AYUSO QUE HAYA APOSTADO POR EL "ENFRENTAMIENTO"

En 'Génova' "no entienden" las "prisas" de Ayuso por fijar ya ese congreso y presidir el PP de Madrid. "¿Qué más le da a ella que sea en abril, mayo o junio? No tiene ningún sentido", exclaman fuentes de la dirección nacional del partido.

Es más, responsabilizan a la presidenta madrileña de provocar "una división interna" en el partido que se visualizó en la Junta Directiva regional del pasado viernes cuando el "sentir mayoritario de todo el partido de Madrid", destacan, es que sus gobernantes en Madrid se centren en los "problemas del día a día" de los ciudadanos.

"Así es muy difícil que sea presidenta del PP de Madrid", aseguran a Europa Press en la cúpula del partido, que critican duramente que Ayuso haya apostado por la vía del "desafío" y del "enfrentamiento" para liderar el partido en Madrid.

EL PP POTENCIA EL PAPEL DE SUS ALCALDES

En medio de esta guerra interna en Madrid, y después de que Ayuso esgrima como argumento que ella quiere presidir el PP de Madrid como hacen otros presidentes autonómicos como Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo o Fernando López-Miras, desde la dirección nacional del PP están potenciando el papel de sus alcaldes como candidatos a presidir la formación en distintos territorios.

Es el caso del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que será previsiblemente el candidato a presidir el PP de Aragón, y el de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que podría también tomar las riendas del PP de Cantabria.

Sobre la posibilidad de que Almeida sea candidato a presidir el PP de Madrid, fuentes de la dirección del PP han admitido que es "una posibilidad" y que tendrá que ser él el que aclare si da o no finalmente ese paso.

"Todo está por escribir", añaden estas fuentes, que advierten además que si Ayuso apostase por una candidatura de consenso para el partido en Madrid no difundiría en los medios que su apuesta es que Alfonso Serrano sea el secretario general de los 'populares' madrileños porque eso cierra la vía del acuerdo.

Almeida, que hasta ahora había apostado por la llamada 'tercera vía' con Ana Camís como la candidata mejor situada para tomar las riendas del PP de Madrid, no ha descartado competir en esta batalla por el PP de Madrid pero que ahora "no toca" hablar de este tema. "Las decisiones a tomar serán en el momento que correspondan, cuando se convoque el Congreso. Los madrileños no entenderían que estuviera más centrado en temas de partido", ha remarcado este martes.

AYUSO SE MANTIENE FIRME EN SU CANDIDATURA

Sin embargo, desde el entorno de la presidenta madrileña ya advierte de que ella no se va a mover "ni un milímetro", que acatará lo que se decida pero que no se echará atrás con su candidatura a presidir el PP de Madrid.

Además, fuentes próximas a Ayuso han señalado que seguirá reclamando que el congreso regional debe celebrarse cuanto antes para ponerse a preparar cuanto antes las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.

Este martes, en un acto en Pinilla del Valle, Ayuso ha asegurado que quiere poner el PP de Madrid "a punto" para hacer campaña con el objetivo de que Pablo Casado llegue a La Moncloa. Además, ha negado discrepancias con Almeida y ha defendido que son "dos compañeros" que se entienden y respaldan.

En la última semana, fuentes del equipo de Ayuso han señalado que que detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave puede estar la intención de 'Génova' de "desgastar políticamente" a la presidenta madrileña, algo que ven "fuera de toda lógica" porque fue ella la que "resucitó" a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

LA POLÉMICA DEL BLOQUEO EN WHATSAPP

En 'Génova' no ocultan su asombro ante el hecho de que la presidenta madrileña pueda tener bloqueado en su teléfono al secretario general del partido, Teodoro García Egea. "Tendrá que explicarlo. Me parece que esto retrata a la persona que lo hace", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

A raíz de la polémica por este bloqueo en WhatsApp, Ayuso envió el siguiente mensaje a dirigentes del PP, según publicó El Mundo este fin de semana: "Como hay afán de confundir, me veo obligada a explicar a los que me habéis escrito al otro teléfono, que es para emergencias, que es en éste donde sigo hablando con todos. Un abrazo".