Génova dice, un año después del adiós de Casado, que no mira por el "retrovisor" pero que tiene la puerta del PP abiert

El comité de dirección analiza datos que confirman que el PP está "ensanchando" su espacio con un trasvase de votantes de PSOE y de Vox

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo considera, un año después del adiós de Pablo Casado como presidente de la formación, que hay que mirar al futuro y no por el "retrovisor", sin "enredarse" en cuestiones que ocurrieron entonces. Sin embargo, admite que la puertas del partido están abiertas para él porque ha sido una persona "muy relevante" en el partido, según ha admitido el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, al ser preguntado expresamente si habrá una rehabilitación del que fuera presidente del partido durante casi cuatro años.

"Las puertas de esta sede están absolutamente abiertas a él y a cualquier otro militante. Singularmente a él porque ha sido presidente de este partido y es una persona muy relevante y muy importante para nosotros también. Y con la naturalidad con la que se lo digo, así lo afrontaremos en el futuro", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Al ser preguntado expresamente si en esa reunión del comité de dirección se ha hablado de la crisis del PP que tuvo lugar hace un año y cómo rehabilitar de alguna manera a Casado, Sémper ha respondido que el partido está "unido" y tiene "ilusión" en este momento como recogen los datos demoscópicos y las encuestas que se están publicando. "No miramos por el retrovisor sino que miramos al presente y al futuro de este partido", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que están tomando el "pulso de la calle" y ven que la "voluntad de cambio" de la sociedad es "inequívoca" y quieren responder con "rigor, altura de miras y profesionalidad a esa necesidad de cambio que espera España". "Por tanto, no miramos con el retrovisor y miramos a futuro", ha abundado.

En cuanto a si el PP de Feijóo descarta la participación de Pablo Casado en actos de la campaña electoral de este 2023, Sémper no ha descartado esa posibilidad más adelante y ha subrayado que las puertas del PP se mantienen abiertas a él y a cualquier militante, sobre todo a él "porque ha sido presidente de este partido".

Sobre si cree que Casado merece un reconocimiento por su etapa al frente del PP y por qué aun no se ha encontrado la ocasión de contar con él, Sémper ha reiterado que el partido quiere mirar al futuro y "cuenta con todo el mundo", especialmente con quienes han tenido "responsabilidades". "Esto espero que podamos ir viéndolo y confirmándolo a lo largo de los próximos meses y con toda la absoluta naturalidad", ha apostillado, para insistir en que "todo el mundo tiene las puertas abiertas" y contarán "con todo el mundo".

LOS MENSAJES DE APOYO A CASADO

Interrogado después si cree que actuaron bien compañeros de la Ejecutiva del PP que hace un año elogiaron a Casado tras su entrevista en la COPE aludiendo a la comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso pero después le dieron la espalda como revelan los mensajes de El País, Sémper ha afirmado que él tiene por costumbre "no hacer manifestaciones políticas sobre conversaciones privadas" y ha añadido que "no comparte" que esas charlas privadas "se hagan públicas".

El portavoz del comité de campaña del PP ha hecho hincapié en que el partido está "unido e ilusionado" con el "cambio en España" y ha añadido que en eso tienen "centradas todas las energías". "Al menos yo no quiero perder el tiempo en cosas que sucedieron hace un año y no creo que quienes tenemos responsabilidades políticas, sobre todo pensando en quienes nos están viendo en su casa, tengamos que enredarnos en esas cosas", ha manifestado, para subrayar que la dirección de Feijóo "no está en esa clave".

Fuentes de la cúpula del PP recalcan en privado que se superó aquella crisis de una "manera satisfactoria" y ahora "están pensando en otra cosa", con la vista puesta en las citas electorales. Reconocen además que Casado hizo cosas buenas y que él mismo está ahora reconstruyendo su vida. "Esto no nos quita un minuto", aseguran las citadas fuentes.

TRASVASE DE VOTO DEL PSOE Y VOX AL PP

Asimismo, Sémper ha confirmado que el comité de dirección del PP ha analizado el trasvase de voto de PSOE y Vox al PP que recogen los análisis sociológicos y electorales. "La principal conclusión que sacamos es que el Partido Popular sin necesidad de desplazarse a ningún lado está ensanchando su espacio electoral", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que están comprobando en la calle que "hombres y mujeres que en el pasado confiaron en Sánchez o Abascal, hoy confían en el PP y no lo hacen de manera tímida sino con determinación y de una manera creciente". A su entender, el objetivo de Feijóo de ensanchar al PP está "dando resultado" y así lo reflejan las encuestas.

Sémper ha precisado que disponen de datos que indican que ese trasvase de voto asciende a "un 11% o 12% de votantes de Sánchez al PP" y en el caso de Vox es de un "14 o 15% de votantes". Según ha añadido, son datos con los que no se "conforman" y "aspiran a seguir ensanchando" al partido, "agregando a votantes de PSOE y de Vox" pero también a los que "no han votado a ningún partido pero comparten la necesidad de cambio en España" y que "lo representa Alberto Núñez Feijóo".

"PERPLEJOS" POR LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS TANQUES

Por otra parte, Sémper ha afirmado que en el PP están "perplejos y preocupados" por la "falta de información" del Gobierno en relación con el envío de material bélico a Ucrania y ha recalcado que España es el único país de la UE que va a enviarlo que "no ha sometido esta circunstancia a consideración de su Parlamento". "Es un auténtico despropósito", ha proclamado.

Con el objetivo de "corregir" eso, ha avanzado que el PP presentará este miércoles una interpelación a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se convertirá después en una moción que se votara la primera semana de marzo con el fin de saber "con transparencia y claridad cuál es la posición del Gobierno, si es que la tiene" y "cómo se manifiestan todos los grupos en el Congreso".

"Queremos saber quienes apoyan a Ucrania y quienes defienden abandonarla a su suerte", ha manifestado, para añadir que los "líos" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos no deberían "entorpecer" la posición de España acorde con los demás países europeos.

BAJAR EL IVA A LA CARNE, EL PESCADO Y LAS CONSERVAS

Por otro lado, Sémper ha criticado la propuesta de Podemos centrada en "intervenir" la cesta de ella compra pero ha confesado que le gustaría saber cuál es la postura concreta del Ejecutivo. "Done se ha intervenido se ha generado más perjuicios que beneficios", ha indicado, para apostar por abaratar los precios bajando el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

Sobre los eurodiputados que viajan esta semana a España para supervisar los fondos europeos, ha indicado que al PP le parece "bien" que se puedan "fiscalizar". "La transparencia siempre es buena guía y saber dónde se destina el dinero público siempre es algo reclamable", ha declarado, para añadir que esperan que cuando se vayan los europarlamentarios puedan tener "algo más de luz e información de la que disponen todos ahora".

Al ser preguntado por el llamado 'caso Negreira' que afecta al Barcelona, el portavoz del comité de campaña, ha indicado que no han tratado este asunto en la reunión del comité de dirección del PP pero que le piden al fútbol español y a todos los clubes "transparencia y a ser posible juego limpio en los despachos y en el campo". "Y aquí me quedo", ha declarado, para confesar que es madridista.