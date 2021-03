'Génova' guarda silencio sobre Bárcenas y recuerda que Casado ya dijo que no volverían a hablar de este tema

Cargos del PP presentes en un acto por el 8M siguen la consigna del líder 'popular' y evitan hablar sobre las palabras del extesorero

La dirección nacional del PP ha guardado silencio este lunes tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas en el juicio sobre la presunta caja 'b' del PP y ha recordado que el propio Pablo Casado ya dijo el pasado 16 de febrero, ante la plana mayor del partido, que no volverían a hablar de este tema, según han señalado a Europa Press fuentes de la formación.

Bárcenas ha señalado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la presunta caja 'b' del PP que un abogado próximo al partido le ofreció dinero para cambiar sus 'papeles' donde figuraban esas anotaciones.

Además, ha declarado que entregó sobres con dinero de la contabilidad 'b' del partido al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y a los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo.

"EL COSTE ELECTORAL ES Y HA SIDO TREMENDO"

La dirección del PP ha seguido este lunes la instrucción que dio Casado el pasado 16 de febrero ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, justo después de batacazo electoral en Cataluña, de no volver a hablar de Bárcenas.

"Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", dijo textualmente Casado, para añadir que no se lo podían permitir más "con el calendario judicial que se avecina".

Tras asegurar que el "coste electoral es y ha sido tremendo" y el "daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible", el líder de los 'populares' pidió a los suyos dejar de "preocuparse" por el pasado y ocuparse del "futuro" que propone el PP para los españoles.

En ese mismo Comité Ejecutivo, Casado anunció que el PP dejará la sede de Génova para romper el pasado argumentado que no deben seguir "en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales". Por lo pronto, el PP no ha desvelado si venderá o alquilará su histórica sede y dónde estará la nueva ubicación del partido, una tarea de la que se está encargando el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

CASADO EVITAR HABLAR DE BÁRCENAS EN EL ACTO DEL PP SOBRE 8M

El propio Casado ha evitado este lunes hacer valoraciones sobre las declaraciones de Bárcenas relativas a la entrega de sobres a cargos como Rajoy y Cospedal, cuando la prensa le ha preguntado a la llegada y a la salida del acto por el 8 de marzo que ha organizado el PP en Casa de América bajo el título 'Mujeres pioneras'.

La misma línea han seguido varios miembros de la Ejecutiva del PP presentes en ese acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. "No vamos a decir nada. No aporta nada", han manifestado fuentes de la dirección nacional del partido.

Sí que se ha pronunciado públicamente la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospeldal, que ha acusado a Bárcenas de "mentir" sobre los pagos en sobres que recibió con dinero de la contabilidad 'b' del partido y ha recordado que en el pasado ya fue condenado por unas declaraciones similares a indemnizarla con 50.000 euros y al pago de las costas judiciales, algo que no ha cumplido.

COSPEDAL: "VUELVE A MENTIR COMO HA HECHO UNA Y MIL VECES"

A través de un comunicado, Cospedal ha hecho hincapié en que la Justicia le ha dado dos veces la razón y ha subrayado que la "animadversión" de Bárcenas hacia ella "desacredita" sus manifestaciones ante el juez.

"Por tanto, esta persona, en el seno de un procedimiento judicial, vuelve a mentir, como ha hecho una y mil veces a pesar de tener prohibido judicialmente hablar sobre mí", ha aseverado Cospedal, para agregar que dado que en su condición procesal "puede mentir impunemente para defenderse" eso es "exactamente lo que está haciendo".

INQUIETUD POR LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO

Pese al silencio y el hermetismo que ha impuesto 'Génova' sobre Bárcenas, en las filas del partido hay inquietud por sus declaraciones y, sobre todo, por la apertura de la comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen' que comenzará en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de marzo.

Precisamente el juicio por el caso de la 'caja b' del PP que se ha retomado esta semana ha obligado al Congreso a desplazar del 11 al 17 de marzo la comparecencia del extesorero del PP en esta comisión que investiga el caso 'Kitchen'.

Por esa comisión desfilará el excomisario José Manuel Villarejo, pero también Mariano Rajoy, Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó o el exsecretario de Estado Francisco Martínez, entre otros.