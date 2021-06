'Génova' no ha decidido si tomará alguna medida interna contra Cospedal tras su imputación en la 'Operación Kitchen'

Los Estatutos del PP fijan la suspensión de militancia en la apertura de juicio oral pero puede actuarse antes con infracción "muy grave"

El PP que lidera Pablo Casado no ha decidido en este momento si tomará alguna medida contra la exministra de Defensa y exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tras su imputación en la llamada 'Operación Kitchen' y ha insistido en pedir respeto a la presunción de inocencia, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula 'popular'.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través del 'caso Kitchen'.

Nada más conocerse la noticia desde 'Génova' se ha apelado a la presunción de inocencia. "Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente", ha asegurado el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

EL PP PIDE RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En parecidos términos se ha expresado desde Zaragoza el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha añadido además que el PP "es un partido serio y de Estado" y no actúa "como algunas formaciones de izquierda, que cuando no les gusta una decisión judicial o del fiscal cargan contra la separación de poderes, contra la independencia judicial y ponen en la diana un juez".

Por lo pronto, la dirección nacional del PP sostiene que "no hay nada decidido" sobre si podría abrir expediente informativo a la exsecretaria general del partido o suspenderla de militancia, según las fuentes consultadas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado este miércoles las preguntas de los periodistas sobre este asunto en su visita a Madrid Fusión Alimentos de España 2021, junto a la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

El pasado mes de febrero, coincidiendo con la apertura del juicio por la reforma de la sede del PP supuestamente pagada con dinero B, Casado ya dijo ante el Comité Ejecutivo del partido que no iba a hablar más del pasado. Según dijo entonces, "las hipotecas en política no son hereditarias", ya que, "no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo" para el Partido Popular.

SUSPENSIÓN DE MILITANCIA SI SE ABRE JUICIO ORAL

Los Estatutos del PP fijan la suspensión de militancia en la apertura de juicio oral. Según el artículo 21, la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías "cuando un afiliado promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido", "incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 16 de los Estatutos", o "esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".

Ese mismo artículo añade, no obstante, que en caso de infracciones muy graves y por razones de urgencia, el presidente y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, incluso antes de iniciado el expediente, "podrán acordar la suspensión provisional de afiliación y funciones del expedientado, si bien ello deberá ser ratificado por el propio Comité en la primera reunión que celebre éste".

Por otra parte, Cospedal no acudirá esta tarde al Congreso de los Diputados como estaba previsto, ya que la comisión parlamentaria que investiga la llamada 'operación Kitchen' ha suspendido la comparecencia de la ex secretaria general tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada.