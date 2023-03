Genoveva Casanova defiende a Mario Vargas Llosa de las críticas tras su ruptura con Isabel Preysler

MADRID, 15 (CHANCE)

Aunque muchos no lo recuerden, Genoveva Casanova mantuvo en 2010 una relación con Gonzalo, hijo de Mario Vargas Llosa, y a pesar de que su historia de amor duró tan solo un año, estaba tan integrada en la familia del escritor que incluso asistió a la ceremonia en la que el ex de Isabel Preysler fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura por parte de la Academia sueca.

Por ello, y a pesar de que como confiesa "no ha seguido mucho" el tema de la ruptura del peruano y la 'reina de corazones' y desconoce "quién ha dicho qué ni nada" tras el fin de su relación, no ha dudado en salir en defensa del que un día fue su 'suegro': "Mario es una persona extraordinaria, un caballero de los pies a la cabeza".

Y hablando de exnovios, Genoveva también mantuvo una relación sentimental durante varios meses, en el año 2009, con el cantante mexicano Luis Miguel, que ahora disfruta de un momento maravilloso al lado de una de sus mejores amigas, Paloma Cuevas. Un noviazgo más que consolidado sobre el que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo desvela que prefiere no hablar: "Es un tema en el que yo no me voy a pronunciar, ni me voy a meter ni nada de nada, los quiero mucho a los dos, los quiero muchísimo y nada, lo único que quiero es que todo el mundo sea feliz y ya está. No voy a decir absolutamente nada".

A pesar de que hace unos meses se le relacionó con un conocido empresario sevillano, Genoveva está soltera y como afirma con una sonrisa, "estoy esperando a encontrar el amor. A ver si me encuentran a alguien".

Unas declaraciones que la mexicana ha hecho en el estreno del nuevo espectáculo de Joaquín Cortés en el Teatro Real, 'Esencia', tras el que asistió a la inauguración de la exposición fotográfica sobre David Bowie, 'Bowie taken by Duffy'.

Un evento en el que, cambiando totalmente de tercio, nos habló sobre la suplantación de identidad que ha sufrido recientemente en redes sociales: "Fue rarísimo. La noche anterior me escribió un amigo de México y dijo que le habían escrito en inglés desde mi cuenta. Primero me hackearon la cuenta y como cambié las contraseñas, al día siguiente me suplantaron la identidad. Ya lo tengo reportado, pero afortunadamente no me ha traído ninguna consecuencia porque reaccioné muy rápido. Tuve la suerte de que mucha gente se dio cuenta enseguida y me escribieron enseguida. Pude reaccionar muy rápido, cambiando contraseñas y, sobre todo, avisándole a todo el mundo para que no se creyeran cualquier mensaje".

Además, Genoveva ha tenido unas palabras para la que fue su suegra, la Duquesa de Alba, a la que confiesa que sigue recordando "con muchísimo cariño". "Todavía me cuesta hablar de ella porque me emociono, pero tengo un montón de cosas de ella y la tengo muy presente todo el tiempo" confiesa.

