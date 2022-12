Genoveva Casanova desmiente el distanciamiento de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unas semanas la revista Semana revelaba que Genoveva Casanova volvía a estar enamorada, en esta ocasión se trataba del ganadero sevillano José Manuel Gayán Pacheco, el que habría ocupado el corazón de la susodicha... nada más lejos de la realidad, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo desmentía esta información y aseguraba que es un amigo de hace muchísimos años.

Hoy hemos podido hablar de nuevo con Genoveva y nos ha confesado que "desgraciadamente no" ha encontrado el amor de nuevo, de hecho, espera que muy pronto vuelva a enamorarse: "a ver si encuentro a alguien que me guste, qué lástima", dejando claro que "José es un amigo de la familia desde hace 23 años, conoce esto".

En cuanto a la última información de Paloma Cuevas, sobre el villancico que ha compartido en sus redes sociales de Luis Miguel... Genoveva le resta importancia y asegura que "no quiere decir nada" y añade: "somos amigos desde hace muchos años, yo le adoro y la veo muy contenta, pero con todo en su vida, lo que ella tenga que contar es asunto de ella".

Hace unos días el portal Informalia publicaba que el Duque de Alba no había invitado este año a cenar en Navidad al Palacio de Liria, algo que Genoveva ha negado por completo: "no es verdad, Cayetano tiene su plan en México con nosotros. Está decidiendo si se queda aquí con Bárbara o se viene con nosotros, somos su familia y él tiene con quien estar. No han sido las cosas como piensan"

La exmujer de Cayetano ha dejado claro que no se va a meter en "cuestiones familiares", de hecho, para hablar de las relaciones que hay entre los hermanos es "mejor que las comente él". Lo que sí que nos ha confesado Casanova es que ella y su expareja están de lo más unidos: "somos una familia muy unida y gracias a eso tenemos una estabilidad muy linda".