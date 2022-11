Genoveva Casanova desmiente su relación con José Manuel Gayán Pacheco: "Es mi amigo de toda la vida"

MADRID, 21 (CHANCE)

Hace tan solo unos días la revista Semana revelaba que Genoveva Casanova vuelve a estar enamorada. ¿El afortunado? El ganadero sevillano José Manuel Gayán Pacheco, con el que llevaría varios meses de discreta relación y con el que celebró su 46 cumpleaños en un conocido restaurante de Madrid. Un noviazgo sobre el que ahora se pronuncia la mexicana, asegurando que sigue soltera y que el empresario se trata tan solo de un amigo.

"Amorosamente con un hombre no se me ha visto. Es mi amigo e toda la vida y lo conocen perfectamente porque ha estado aquí 20 veces con nosotros en cosas familiares, lleva 23 años formando parte de la familia, toda la vida. No ha surgido nada entre nosotros y siempre va a ser nada más que un amigo" ha aclarado la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo en su reaparición pública en la misa funeral celebrada en honor de la Duquesa de Alba en Sevilla coincidiendo con el octavo aniversario de su fallecimiento.

Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su exmarido y con la actual pareja del Duque de Arjona, Bárbara Mirjan, Genoveva no se quiso perder el homenaje a la inolvidable Cayetana Fitz-James, a quien siempre estuvo muy unida y a quien sigue recordando emocionada: "Siempre va a formar parte de mi familia, como una madre toda mi vida".

? Acompañada por su hijo Luis, la socialité justificó la ausencia de hija Amina en un día repleto de emociones porque, como nos ha contado, "está con exámenes. Está haciendo un máster en el 'Instituto de Empresa' y está con exámenes. La pobre estaba agobiadísima pero se tenía que quedar".

Sin embargo, y después de desmentir que esté enamorada, Genoveva ha evitado pronunciarse sobre la supuesta ruptura de Paloma Cuevas y Luis Miguel después de varios meses de amor que nunca fueron confirmados por ninguno de los protagonistas. Fiel a su amistad con la ex de Enrique Ponce, la mexicana confiesa que es un tema en el que prefiere no meterse.