Genoveva Casanova excusa a los hermanos de Cayetano Martínez de Irujo de su poca implicación

MADRID, 10 (CHANCE)

Hace unas semanas la revista Semana revelaba que Genoveva Casanova vuelve a estar enamorada. ¿El afortunado? El ganadero sevillano José Manuel Gayán Pacheco, con el que llevaría varios meses de discreta relación y con el que celebró su 46 cumpleaños en un conocido restaurante de Madrid. Un noviazgo sobre el que ahora se pronuncia la mexicana, asegurando que sigue soltera y que el empresario se trata tan solo de un amigo.

"Es mi amigo e toda la vida y lo conocen perfectamente porque ha estado aquí 20 veces con nosotros en cosas familiares, lleva 23 años formando parte de la familia, toda la vida. No ha surgido nada entre nosotros y siempre va a ser nada más que un amigo" aclaraba, desmintiendo rotundamente, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo.

Este sábado hemos podido hablar con ella en el Mercadillo que ha realizado la Fundación Aladina y nos ha asegurado que es una persona muy exigente a la hora de encontrar el amor, pero deja la puerta abierta para el 2023: "si, lo reconozco, hay muchas cosas que espero de alguien, yo creo que la más importante es que sea una persona bondadosa de corazón, vamos a ver, a ver si el año que viene me sorprende" incluso anima a la reportera que le busque un pretendiente: "no estaría mal, si ves a alguien por ahí, me avisas".

Genoveva excusa a los hermanos de Cayetano Martínez de Irujo tras la llamada de atención de éste por su poca implicación en los homenajes a la Duquesa de Alba: "cada uno de ellos tiene su diferente forma de hacer su trabajo humanitario" y no se mete en polémicas.

A pesar de su separación y del paso de los años, solo tiene buenas palabras para su expareja: "mi suegra era una mujer muy comprometida con las causas solidarias, ella y yo hicimos muchas cosas juntas en ese sentido y Cayetano aprendió mucho de eso, lo sacó de su madre el corazón que tiene" y confiesa que mantienen "una relación extraordinaria, tenemos mucha suerte los dos de estar tan unidos y querernos tanto, hacemos muchas cosas juntos, entre ellas, causas humanitarias, nos une mucho".