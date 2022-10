Genoveva Casanova, ¿qué opina de la supuesta relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

MADRID, 25 (CHANCE)

Hace más de veinte años que Genoveva Casanova aterrizó en España y desde entonces, la vida profesional y personal de la mexicana ha estado muy ligada a nuestro país. La exmujer de Cayetano de Irujo ha presentado por primera vez su altar de muertos, un homenaje a sus abuelos fallecidos, a su caballo y a su exsuegra, la duquesa de Alba, quién sigue muy presente en su vida.

De la mano de 'Tequila Don Julio' en el Instituto de México en España, Genoveva Casanova ha recordado con cariño a la que fue su suegra: "Para mí siempre fue y será mi familia. Ella amaba México, le encantaban todas mis tradiciones y el altar de muertos le fascinaba, era una cosa que le tenía que contar y me hacía preguntas de lo que ponía. Le encantaba".

Genoveva ha confesado que la relación con Cayetano es maravillosa, y es que a pesar de su separación, ambos siguen siendo "grandes amigos": "Somos unos padres muy comprometidos y muy unidos. Somos una familia muy unida los cuatro. Yo creo que todas las cosas que valen la pena se tienen que trabajar mucho".

Por el momento, la mexicana no cierra las puertas al amor y asegura que "tiene ganas de novio": "Reconstruir una vida y casarme otra vez y todas esas cosas me cuesta, a menos de que aparezca alguien así que me haga volar. Yo tengo una vida súper llena y súper feliz, tengo una familia súper bonita, entonces no me hace falta tampoco".

Cuando hemos querido saber más sobre la supuesta relación de sus amigos Luis Miguel y Paloma Cuevas, la actriz se ha mostrado discreta y ha preferido no hablar del tema, asegurando que ella no sabe si es cierto o no: "Yo creo que no pienso opinar, porque yo adoro a los dos y sinceramente a mí nadie me ha dicho esto es real. A mí no me han confirmado absolutamente nada y además es algo de lo que yo creo que a mí no me toca ni a mí opinar ni comentar, es la vida de ellos".