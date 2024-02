Genoveva Casanova reaparece 4 meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca, ¡oculta bajo una manta!

MADRID, 29 (CHANCE)

¡Llegó el día! 4 meses -exactamente 133 días- después de la publicación de sus imágenes en Madrid junto a Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova ha reaparecido. Tras su periplo (no confirmado) por lugares como San Sebastián, su México natal, Londres -donde residen sus hijos Luis y Amina- o la finca que posee en Sevilla Cayetano Martínez de Irujo para escapar de la presión mediática por el escándalo que desató la salida a la luz con el ahora Rey danés, la socialité no ha tenido más remedio que dar la cara.

Bueno, es un decir. Después de que este miércoles se confirmase su participación en la próxima edición de 'El Desafio' junto a otras celebrities como Victoria Federica, Feliciano López o Manuel Díaz 'El Cordobés', hoy han arrancado las grabaciones del popular talent-show de Atresmedia.

Lejos de dar naturalidad a su reaparición, Genoveva ha llegado a los estudios del programa corriendo y tapándose bajo una manta negra para intentar pasar desapercibida para los fotógrafos que hacían guardia a las puertas. Sin embargo, el efecto ha sido justo el contrario porque una actitud tan extraña como llamativa no poía pertenecer a otra persona que no fuese ella.

Aunque no le hemos podido ver la cara, la manta no era lo suficientemente grande para taparle todo el cuerpo, por lo que sí sabemos qué look ha elegido para comenzar las grabaciones de 'El Desafío'. Mallas negras tobilleras, chaqueta de chándal en el mismo color y deportivas de Nike al tono; un total 'look black' que evidencia que a pesar de lo mal que lo ha pasado estos cuatro meses por todo lo que se ha dicho, especulado y rumoreado sobre ella y Federico de Dinamarca, este asunto no le ha pasado factura en su físico y no ha perdido peso, ya que sigue presumiendo de las mismas curvas.