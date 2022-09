Georgina Rodríguez aparece en el Festival de Cine de Venecia de lo más rompedora

MADRID, 1 (CHANCE)

Georgina Rodríguez lo ha vuelto a hacer. Ha aparecido este jueves en el Festival de Cine de Venecia y lo ha hecho con un look rompedor y atractivo. Como es de costumbre, todo lo que luce la mujer de Cristiano Ronaldo se vuelve tendencia y sobre todo, polémico en redes sociales. El que ha lucido hoy no podía ser menos, ha sido aterrizar en Venecia y plantarse en la alfombra roja deslumbrando a todos los allí presentes.

Aunque se trata de uno de los looks más impactantes de la influencer, lo cierto es que la influencer ha elegido un vestido negro de lo más básico y sencillo posible. De corte midi y escote halter... no tiene más. Eso sí, lo ha combinado a la perfección con unas joyas XL, entre las que destaca un collar de cuello que cierra el escote del vestido y acapara todo el cuello de Georgina. No ha sido lo único que hemos visto porque también ha lucido un brazalete, pendientes, anillos y unas tobilleras, todo en tono dorado.

Lo cierto es que se trata de un toque retro, que nos recuerda a los años 90 también por el peinado que ha lucido con un semiflequillo y un recogido en forma de moño alto que ha estilizado aún más su figura y le ha dado un toque de lo más sofisticado al conjunto. No cabe duda de que Georgina ha reaparecido con su mejor sonrisa, pero también con uno de sus looks más rompedores y estilosos que le hemos visto hasta ahora.