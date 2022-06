Geraldine y Rappel, rotos, acuden al funeral de Carlos Marín

MADRID, 3 (CHANCE)

El 19 de diciembre de 2021 todo el mundo despedía a uno de las mejores voces que hemos tenido en el ámbito de la música, Carlos Marín. El artista, tras estar ingresado durante semanas a causa de su contagio de Covid, fallecía dejando un vacío inmenso no solo en 'Il Divo', sino en todos sus seres queridos. Hoy, se ha llevado a cabo su funeral en Madrid y hemos podido ver a Geraldine, la que fuese su mujer, y a Rappel, uno de sus mejores amigos.

Geraldine llegaba completamente destrozada al funeral del que fuera su marido, Carlos Marín: "Hoy es como abrir todo, es una despedida, yo he hecho un esfuerzo para que supiera que estamos aquí y bueno, así es, se le echa mucho de menos y estamos la familia destrozada, no conseguimos recuperarnos".

La cantante nos confesaba que tiene un proyecto pensado para homenajear al cantante: "Estamos ahí en ello, tengo que reunirme con la familia y bueno, presentarles el proyecto que tenemos" y se mostraba muy agradecida por el apoyo recibido durante estos meses: "Se ha volcado todo el mundo, nos han dado mucho cariño, todos nuestros compañeros de la profesión están ahí ayudando y resolviendo muchas cosas, la verdad es que no sé cómo agradecerlo".

También hemos visto por ahí a Rappel, quien nos aseguraba que nunca será el adiós definitivo: "El adiós definitivo por mi parte no se lo voy a dar nunca, no me quiero emocionar, pero ha sido un gran amigo". El vidente se deshacía en elogios hablando del artista: "Esté donde esté, que estará cantando, seguro que nos ayuda. Era un ser entrañable y muy humano. El día del recuerdo es todos los días, era como un niño grande".

Rappel ha terminado sus declaraciones enorgulleciéndose por la relación tan estrecha que mantenían ambos: "Me llamaba desde cualquier lugar del mundo, a veces a las tres de la mañana me llamaba y me daba un susto. Me decía 'necesito a mi papito' y nos reíamos, era un amor de persona, que descanse en paz".