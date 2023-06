Gerard Piqué asiste, sin Clara Chía, al acto de despedida de Jordi Alba del Barça

MADRID, 2 (CHANCE)

La visita de Gerard Piqué y Clara Chía hace unos días al Consulado de Colombia en Barcelona desató todo tipo de especulaciones. La que sonaba con más fuerza, que el exfutbolista y su pareja estarían planeando unas vacaciones en el país natal de Shakira, considerado por parte de los seguidores de la colombiana como una provocación del catalán a su exmujer.

Sin embargo, el motivo ha resultado ser otro y ha quedado despejado después de ver a la cantante de 'Acróstico' aterrizando este miércoles en su Barranquilla natal acompañada de sus hijos. Aprovechando que Milan y Sasha ya han comenzado sus vacaciones escolares, y que su padre no los recogería hasta el viernes, Shakira no ha dudado en poner rumbo a Colombia para disfrutar de unos días en familia con sus pequeños y con sus padres, instalados en el país sudamericano desde que abandonaron Barcelona el pasado abril.

Algo que ha trastocado los planes de Piqué, que pensaba reencontrarse con los niños en Miami este viernes 2 de junio y que finalmente tendrá que viajar a Bogotá -y de ahí a la localidad de Caño Dulce, donde estaría la artista con sus hijos- para recogerlos.

De ahí su visita al Consulado colombiano, puesto que ha tenido que pedir una autorización para poder sacar a Milan y a Sasha del país. Una vez esté con ellos, regresarán juntos a Barcelona para reencontrarse con sus abuelos paternos y estar unos días en su ciudad natal antes de viajar a algún destino vacacional donde estarían hasta el 17 de junio, fecha en la que Gerard deberá devolver a los niños a Shakira.

Y es que aunque según el acuerdo de separación al que llegaron en noviembre le correspondería al exfutbolista el 66% del periodo vacacional de sus hijos -y claramente no son los 15 días que estará ahora con ellos- todavía hay términos del convenio que sus abogados no han cerrado.

Horas antes de poner rumbo a Colombia, Piqué no ha querido perderse el acto de despedida de Jordi Alba del Barça. Sin la compañía de Clara Chía, el catalán se ha dejado ver de lo más relajado, sonriente y hablador con todo el mundo en el adiós de su íntimo amigo al club que él abandonó por sorpresa en noviembre.

Un último plan antes de coger un avión para reencontrarse con Milan y con Sasha -a los que no ve desde hace un mes- en la tierra natal de Shakira, y que está marcado por el supuesto enfado de Gerard por la aparición de los pequeños en el último videoclip de la cantante. Y es que como aseguran diferentes fuentes ni siquiera los niños le informaron de su 'debut artístico', algo que habría molestado profundamente al exfutbolista. Sin embargo, ha decidido no dar un paso más en su guerra con su ex y no demandará finalmente a la artista.