Gerard Piqué, sin Clara Chía y sin nada que decir tras el dardo de Shakira a su padre en 'El Jefe'

MADRID, 26 (CHANCE)

A pesar de que pensábamos que Shakira había pasado página y enterrado el hacha de guerra con Gerard Piqué cuando está a punto de cumplirse un año y medio de su separación, no es así. Y qué mejor forma de atacar a su ex que a través de sus canciones, como ha vuelto a demostrar con 'El Jefe'.

Tras sus brutales dardos al exfutbolista en 'Session 53' con Bizarrap, en 'TQG' con Karol G, en 'Monotonía' con Ozuna, o en 'Copa vacía' con Manuel Turizo, la colombiana arremete en su último single no solo contra el padre de sus hijos sino también contra su exsuegro, Joan Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura" canta Shakira en su nuevo tema con el grupo 'Fuerza Regida' -que para algunos no es sino una forma de desear la muerte al padre de Gerard- antes de dedicar la canción a la niñera de sus hijos, incluyendo una seria acusación contra el presidente de la King's League: "Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización" afirma.

Una frase que ha desatado una gran polémica, ya que Lili era la niñera de Milan y Sasha y habría sido, presuntamente, quien le contó a Shakira que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. Piqué la habría despedido fulminantemente, sin pagarle la indemnización correspondiente por los años que estuvo trabajando en su casa.

Algo que el entorno del futbolista niega, asegurando que cuando se separaron, Lily se quedó con la colombiana y decidió irse con ella a Miami, por lo que no le correspondía ningún tipo de indemnización.

Al parecer, Piqué estaría muy molesto con Shakira, y aunque hasta ahora se había tomado sus dardos en forma de canción a risa, la alusión a su padre en 'El Jefe' le habría cabreado y mucho. Sin embargo, el catalán da la callada ante las cámaras y evita pronunciarse sobre el último tema de su ex.

Malhumorado, muy serio y sin la compañía de Clara Chía, algo que nos ha llamado especialmente la atención porque la pareja vive junta en Barcelona y apenas se separa, Piqué ha abandonado su domicilio este martes a toda velocidad dejando en el aire si es cierto que le ha sentado mal lo que Shakira dice sobre su padre en su nueva canción.