Gerard Piqué, ¿crisis con Clara Chía por la canción de Shakira? ¡La reacción del exfutbolista a los rumores!

Las imágenes de Gerard Piqué llegando en un Renault Twingo a la 'Kings League' escuchando a todo volumen 'BZRP Music Sessions #53, y su declaración de intenciones al asegurar que un Casio es "un reloj para toda la vida" luciendo uno en la muñeca, han dejado claro que se ha tomado con humor los misiles que Shakira les dedica a él y a Clara Chía en su nueva canción.

Lejos de enfadarse o tomar medidas legales contra su ex como muchos auguraban, el exfutbolista ha decidido responder a la cantante donde más le duele: 'declarando su amor' por el coche y el reloj con los que ésta compara en su último lanzamiento musical a su nueva novia ("No sé ni qué es lo que te pasó.'Tás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio")

Sin embargo, parece que Clara Chía no se lo ha tomado tan bien como su novio y, al shock que ha supuesto convertirse en protagonista del mayor éxito musical del momento - en el que Shakira dispara a dar asegurando que "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena" - se unen las dudas que la joven tiene ahora sobre Piqué.

Y es que la colombiana también canta "yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", lo que ha hecho que Clara se pregunte si Gerard intentó volver en algún momento con la madre de su hijos, arrepentido de haber dejado a Shakira y su cómoda vida por ella.

Unas serias dudas que habrían provocado una crisis entre el exfutbolista y su novia que, destrozada, se refugiaría estos días en la casa de sus padres intentando huir así de la presión mediática.

Rumores sobre los que le hemos preguntado a Piqué que, despreocupado, se ha dejado ver en un conocido restaurante de la capital con un grupo de amigos. Muy serio y sin despegar la vista de su teléfono, el exfutbolista ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre cómo se encuentra Clara, dejando en el aire qué hay de cierto en su supuesta crisis a raíz de la canción de Shakira.