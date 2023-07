Gerard Piqué e Ibai Llanos, dos amigos más por las calles de Barcelona

MADRID, 17 (CHANCE)

Ahora, que parece que las aguas han vuelto a la calma en la relación entre Shakira y Gerard Piqué, el ex jugador del F.C Barcelona prefiere guardar silencio cuando le preguntan por sus ex pareja y sus hijos, Milan y Sasha. Tras haber pasado unos días de vacaciones junto a los pequeños, Piqué ha devuelto a sus hijos con Shakira para que puedan seguir disfrutando del verano, pero esta vez fuera de España.En esta ocasión pudimos ver a Gerard disfrutando de una de sus amistades más conocidas, el youtuber Ibai LLanos. Muy relajados, los hemos podido ver caminando por las calles de Barcelona donde no pasaron desapercibidos para la multitud. Muy atentos, ambos posaron para algunas fotografías que sus fans le pidieron a lo largo del recorrido.Centrados en sus compromisos profesionales, todo apunta a que el youtuber y el ex futbolista han aprovechado su encuentro para cerrar nuevas propuestas para la Kings League tras haber anunciado que esta competición amateur de fútbol siete llegará a otros países a partir del año que viene.