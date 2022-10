Gerard Piqué, impasible ante la nueva canción que le dedica Shakira, 'Monotonía'

MADRID, 20 (CHANCE)

'Monotonía'. Ésta es, sin duda, una de las palabras que más hemos escuchado en las últimas horas y la que da nombre a la nueva canción de Shakira, la primera que lanza desde que anunció su separación de Gerard Piqué el pasado mes de junio.

Después de días calentando motores con pequeñas pinceladas publicadas en sus redes sociales - "no fue culpa tuya... tampoco mía" por ejemplo - este miércoles por fin la hemos escuchado al completo y, como ya imaginábamos, parece hablar de su ruptura y del futbolista, al que lanza unos cuantos dardos al ritmo de bachata.

A corazón abierto - y nunca mejor dicho porque en el videoclip de 'Monotonía' Shakira sostiene su propio corazón en la mano antes de que éste, languideciendo, sea pisoteado en el suelo - la colombiana confiesa que su amor "no ha muerto" pero asegura que está "delirando ya y de lo que había ya no hay na'". "Mejor que esto acabe ya, que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí" añade en lo que parece ser un claro mensaje a Piqué.

Además, y aunque admite que "no fue culpa tuya... ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Ya sabía que esto pasaría", no duda en lanzar un reproche al padre de sus hijos, dejando claro que fue ella la dio más en la relación: "Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, Pero sí sé que di más que tú. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, Te olvidaste de lo que un día fuimos".

Coincidiendo con el estreno de 'Monotonía', Piqué ha reaparecido yendo a buscar a uno de sus pequeños a la casa de Shakira para llevarlo a sus actividades extraescolares. Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ha ignorado las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex.

Después, y tras dejar a su hijo, Gerard se dejaba ver caminando a paso rápido hasta su vehículo, dejando en el aire si ha podido escuchar ya 'Monotonía' y qué le parecen frases como "este amor no ha muerto, te quiero, pero me quiero más a mí". Un silencio tenso con el que, por el momento, evita pronunciarse sobre la canción que habla de su ruptura.