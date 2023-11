Gerard Piqué, parco en palabras al preguntarle por sus polémicas con Shakira

MADRID, 9 (CHANCE)

"Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto" confesaba Piqué en el programa 'Rac1' de Jordi Basté cuando hablaba sobre cómo vivió su ruptura con Shakira y toda la repercusión mediática que tuvo.

Una entrevista en la que aseguraba que "la única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada" porque "gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad" y dejaba claro que lo que los demás opinen de él no le ha importado nunca: "Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío".

Europa Press intentaba hablar con Piqué en el día de ayer, pero lo cierto es que prefirió guardar silencio tanto antes de conceder su entrevista en televisión como después.

Nada sobre Shakira y nada sobre si es verdad que los padres de Clara Chía no quieren que vaya a su casa. Serio en todo momento, cuando salía de la entrevista, se mostraba indiferente ante el cambio de la letra de 'La bicicleta'.

De esta manera, el exfutbolista no aclaraba que le parece que Shakira evite decir su nombre en el tema que tiene con Carlos Vives. Eso sí, más cercano que otras veces, Piqué atendía a los fans que le esperaban a la salida de una entrevista firmándoles camisetas y haciéndose selfies con ellos.