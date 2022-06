Gerard Piqué, su reacción a los rumores de separación de Shakira

MADRID, 2 (CHANCE)

Momentos delicados para Shakira y Gerard Piqué, que podrían estar al borde de la separación por una presunta infidelidad el futbolista después de meses atravesando una crisis en su relación. Así lo aseguran diferentes fuentes, que aseguran que la cantante habría echado de casa al culé, que habría vuelto a su impresionante piso de soltero en el centro de Barcelona.

Así, mientras la colombiana está muy afectada por esta inesperada traición después de una década de amor y dos hijos en común - de ahí la letra de su último éxito, 'Te felicito', en la que dice frases como "por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso" - Piqué estaría disfrutando a tope de su soltería y se dice que ha retomado la agitada vida nocturna que tenía antes de conocer a Shakira.

Unas informaciones tras las que el futbolista se ha dejado ver en el domicilio familiar con la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll, aunque nos ha llamado la atención que ha llamado al telefonillo en lugar de abrir con su llave las puertas de las que se supone que continúa siendo su casa.

Tranquilo, Piqué ha hecho oídos sordos sobre los rumores que apuntan a su separación por una infidelidad y ha evitado confirmar o desmentir si ha vuelto a vivir a su piso de soltero. Su reacción a las informaciones que circulan sobre su relación con Shakira, ¡en el siguiente vídeo!