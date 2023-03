Gerard Piqué se reencuentra con sus hijos tras su viaje a Nueva York con Shakira

MADRID, 15 (CHANCE)

Dos meses después del lanzamiento de 'Session #53' con Bizarrap, Shakira cantó el pasado viernes, por primera vez en directo, la canción con la que ha roto todos los récords en el 'Tonight show' de Jimmy Fallon en la cadena norteamericana NBC.

Una actuación muy esperada en la que la colombiana lo dio todo enloqueciendo al público que coreó las partes más famosas del tema -especialmente la parte en la que la cantante arremete contra Clara Chía: 'Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, es igualita que tú'- y en la que Shakira contó con dos espectadores de excepción; sus hijos Milan y Sasha, que no se perdieron la reaparición de su madre en el popular programa estadounidense.

Algo que, se rumorea, no habría hecho ni pizca de gracia a Gerard Piqué, puesto que se especula con que la artista ni le habría pedido permiso ni le habría informado del viaje de sus pequeños a Nueva York.

Precisamente sobre sus hijos ha hablado el exfutbolista en su primera entrevista -que ha concedido a la radio catalana Rac1- desde su separación de Shakira, en la que evitando nombrar a la cantante, no dudó en lanzarle un duro reproche con Milan y Sasha como protagonistas: "Los que somos padres tenemos una responsabilidad, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto" reveló al ser preguntado por la canción en la que la colombiana arremete contra él y contra su novia, asegurando que "cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien".

Tras estas declaraciones que no sabemos cómo habrán sentado a Shakira, Piqué ponía rumbo a la casa de la colombiana para reencontrarse con sus hijos, a los que no veía desde que viajaron a Nueva York con su madre hace casi una semana.

Muy serio y mirando nerviosamente a los lados, el exfutbolista aparcó en la calle, como viene siendo habitual desde su ruptura, esperó pacientemente a que una de las empleadas del hogar de Shakira le llevase una bolsa con los enseres de los pequeños. A su lado, ocupando el sitio del copiloto, su hijo Milan, con el que charló muy serio antes de abandonar el lugar no sin antes dedicar una mirada indisimulada a la casa de la cantante.

Esta podría ser una de las últimas veces que veamos a Piqué a las puertas del domicilio de su ex, puesto que si todo sale según los planes de Shakira, será en solo 15 días, el próximo 1 de abril, cuando abandone Barcelona con sus pequeños para comenzar una nueva vida en Miami.