Gerard Piqué, tensa espera a las puertas de la casa de Shakira tras filtrarse parte de la nueva canción de la cantante

MADRID, 21 (CHANCE)

Será el viernes 24 cuando podamos escuchar la nueva canción de Shakira, 'Te quedó grande', una colaboración con Karol G que llevábamos mucho tiempo esperando y de la que, a falta de cuatro días para su lanzamiento, se ha filtrado parte del contenido. ¡Y con dardo a Gerard Piqué incluido!: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía" es una de las frases que canta la colombiana y que, a pesar de no haber sido compuesta por ella, le viene que 'ni pintada' como confesó a su compatriota cuando le propuso hacer algo juntas.

Un tema que habla de despecho y con el que Shakira continúa el implacable ataque contra su ex que comenzó con 'Te felicito', continuó con 'Monotonía', superó todas las expectativas con 'Session #53' y ahora tendrá una nueva entrega en forma de canción con 'Te quedó grande'. Y, no nos olvidemos, todavía no sabemos cuando verá la luz su nueva canción con Manuel Turizo, 'Copa vacía', en la que también promete mandar algún que otro mensajito al exfutbolista.

Completamente indiferente al lanzamiento de la nueva canción de la cantante, Piqué ha acudido a su casa a recoger a sus hijos para disfrutar de la tarde con ellos y, como es habitual, Shakira le ha hecho esperar durante varios minutos hasta que han salido Milan y Sasha.

Una interminable espera en la que el exfutbolista se ha entretenido mirando atentamente su móvil y en la que, casualmente, se ha encontrado con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, con los que ha charlado durante un rato sin bajarse siquiera del coche. Un encuentro a las puertas de la casa de la cantante que, en esta ocasión, no se ha dejado ver, aumentando la expectación por su próximo misil contra Piqué, 'Te quedé grande'.