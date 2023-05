Geroa Bai basará su programa electoral en autogobierno, Estado de Bienestar y transición ecológica

PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha presentado este miércoles el programa electoral de la coalición para las elecciones forales del 28 de mayo, que se basa en tres pilares: el autogobierno, el Estado de Bienestar y la transición ecológica.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al parlamentario foral y coordinador del programa, Jabi Arakama, Barkos ha querido destacar la "credibilidad" de sus propuestas. "Planteamos cambios profundos y duraderos, huimos de promesas cortoplacistas que pueden regalar los oídos del conjunto de la ciudadanía pero que pronto se demuestran imposibles de cumplir", ha indicado.

Por su parte, Arakama ha señalado que el programa ha sido trabajado "durante meses" y ha contado con la colaboración de entidades de la sociedad civil y de "nuestros cargos públicos". A su juicio, es un programa "muy participado, trabajado", que tiene como objetivo "servir de guía de Gobierno para el próximo Ejecutivo foral que aspiramos a volver a presidir".

Contiene, según ha explicado, 17 apartados que reúnen casi 800 propuestas "concretas" de acción a lo largo de 164 páginas. "Propuestas que no pecan de genéricas sino que nos comprometen de un modo cierto", ha asegurado.

Los tres bloques del programa, según ha explicado Uxue Barkos, "están nutridos en todo momento por materias transversales que deben estar presentes en todas y cada una de las políticas públicas", como son "la equidad entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos para todas las personas, el respeto a la diversidad lingüística, ideológica e identitaria, pacto intergeneracional, convivencia y equilibrio territorial y, sobre todo, una Navarra con voz propia en Europa y en el mundo".

En lo referente al autogobierno, Barkos ha criticado que en esta legislatura "no se ha iniciado ningún procedimiento para acometer nuevas competencias", mientras que el programa de Geroa Bai recoge tres competencias "muy concretas como compromiso político de actuación": I+D+i, becas y protección del medio ambiente en lo que compete a Policía Foral.

A este respecto, la candidata ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "se ha pronunciado diciendo, con respecto a I+D+i, que no se va a acometer, que es una competencia básica". A su juicio, "esto es no comprender cuál es la realidad de la estructura legislativa que profundiza en el autogobierno de Navarra", ya que "la Lorafna contiene la transferencia de I+D+i". "Negar de partida la transferencia de esta materia es tanto como negarse al cumplimiento de lo que la Lorafna establece y al desarrollo económico de nuestra comunidad", ha manifestado Barkos, que ha considerado que "la capacidad de establecer políticas de I+D+i es absolutamente básica para el autogobierno" de Navarra.

En cuanto al Estado de Bienestar, ha defendido unos servicios públicos "de carácter universal, de alta calidad y sostenibles". Por otro lado, ha criticado la "escasa ambición" mostrada en la actual legislatura en ámbitos como igualdad, cultura o educación. "En todas ellas hemos echado en falta diálogo con los agentes políticos y sociales implicados. Entendemos que es absolutamente necesaria mucha más ambición para desarrollar políticas públicas universales y de calidad", ha dicho.

En cuanto a sectores como vivienda o servicios sociales, Barkos ha considerado que "el cambio de paradigma iniciado en 2015 debe seguir asentándose, y para ello traemos propuestas concretas" en estas materias. Concretamente, respecto a vivienda, ha criticado la ley estatal, que puede suponer "cierta invasión competencial". "Puede generar problemas en territorios como el navarro, donde los avances que ya se han producido pueden quedar constreñidos por una ley que queda por detrás y frenar la velocidad iniciada por Navarra en esta materia", ha señalado.

En lo referente al tercer bloque, ha explicado que la transición ecológica cuenta con la estrategia 'Navarra Green' "como hito y como base", y que contiene más de 50 propuestas en torno a la fiscalidad verde, energías renovables, autoconsumo energético, economía circular, construcción y rehabilitación de viviendas con criterios de sostenibilidad, movilidad sostenible, biodiversidad, gestión del agua o defensa del consumo local de kilómetro cero.

Por último, ha querido trasladar una "reflexión que también impregna el conjunto del programa electoral". "Las luchas partidistas, siempre legítimas en algunos ámbitos, no es comprensible que se trasladen con la intensidad con la que se están trasladando a las instituciones, sobre todo en aquellos ámbitos en los que nos debemos encontrar el conjunto de las formaciones navarras", ha apuntado, haciendo referencia al "cumplimiento de la Lorafna, de las inversiones públicas y del avance de infraestructuras que compete al Gobierno del Estado".

Por otro lado, en respuesta a los periodistas, ha considerado que "lo que está faltando es claramente un compromiso cierto por parte del PSN en torno a cómo va a pivotar la construcción de gobiernos progresistas con su apoyo si no pivota y no es capaz de reconducir con el resto de fuerzas progresistas en Navarra la realidad plural de esta comunidad". "Falta compromiso por parte del PSN, una cosa son los deseos y otra lo que las sociedades construyen en las urnas y de manera democrática. Que no se engañe nadie, en Navarra, la única realidad para conformar gobiernos progresistas, clarísimamente son gobiernos progresistas y plurales. Plurales en la visión que tenemos de Navarra, plurales en la convivencia, plurales en la capacidad para construir políticas sociales y políticas de convivencia, porque poca progresía hay en quien se niega a la convivencia entre diferentes", ha remarcado.