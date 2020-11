Gesconsult lanza una gama de fondos de inversión de renta fija

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Gesconsult ha ampliado su gama de fondos con el registro de tres nuevos fondos de inversión de renta fija en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informó en un comunicado.

El fondo 'Gesconsult Renta Fija Horizonte 2023', que comenzará a comercializar en enero de 2021, tendrá exposición principalmente a renta fija privada que formará la cartera con emisiones de deuda con vencimiento cercano al horizonte temporal, fijado en diciembre de 2023.

La cartera se encontrará diversificada con renta fija corporativa 'investment grade' y 'high yield', renta fija subordinada y también podrá invertir en renta fija pública grado de inversión y en depósitos, según el folleto informativo.

En cuanto a la calidad crediticia, se especifica que podrá tener hasta un 25% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o sin calificar (mínimo BB-).

El objetivo de rentabilidad neto estimado no garantizado del fondo es del 0,50% anual. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos para todo el periodo.

Por su parte, los otros dos fondos, 'Gesconsult Renta Fija High Yield EUR' y 'Gesconsult Renta Fija High Yield USD', invertirán, directa o indirectamente a través de instituciones de inversión colectivo, hasta un máximo 10%, en activos de renta fija, mayoritariamente renta fija privada de alta rentabilidad, de los denominados 'high yield'.