La gestora de UBS prevé que la inflación se estabilice en torno al 3%

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

UBS Asset Management espera que la inflación se estabilice en torno al objetivo fijado por los bancos centrales y que, como mucho, se normalizaría en el 3%, frente a la última década, en la que se registraron tasas de inflación muy bajas.

El responsable de relación con clientes de UBS AM Iberia, Jaime Raga, ha explicado en una entrevista con Europa Press que si bien los últimos datos de precios registrados son "preocupantes" a nivel consumidor, hay que tener en cuenta el efecto base.

Raga ha añadido en que aunque la inflación tiene un efecto negativo en la actividad económica, también tiene algunos aspectos positivos, ya que la subida de precios generalizada indica que una economía está maximizando su capacidad productiva.

La gestora ha incidido en que los inversores deben estar preparados para un panorama de inversión muy diferente al de la última década. Ante el actual escenario, considera que regiones como Japón y Europa están bien posicionadas para hacerlo mejor que el resto del mercado.

Además, apuesta por las empresas estadounidenses de pequeña capitalización, así como por sectores procíclicos como el financiero y el energético. En renta fija, prefiere los productos con 'yields' altas, como los bonos de mercados emergentes en moneda local y el 'high yield' frente a los bonos soberanos de mercados desarrollados o los bonos corporativos en grado de inversión.

La firma cree que las subidas de tipos de interés en las economías avanzadas comenzarán en 2022, o incluso antes, y explica que para la Reserva Federal estadounidense (Fed) esto supondría un giro más rápido para el endurecimiento de la política monetaria en comparación con los más de seis años que tardó en subir los tipos tras la recesión de 2009.

No obstante, Raga ha especificado que si bien los bancos centrales van a empezar a retirar estímulos, lo harán con la vocación de no dañar la economía, en tanto que no hay una urgencia real por empezar a retirar estas medidas expansivas.

UBS AM considera que en 2022 la retirada del apoyo monetario dependerá no solo de la solidez de las presiones sobre los precios, sino también de la fuerza del crecimiento y del progreso hacia el pleno empleo.

Raga ha destacado durante la entrevista con Europa Press que el punto de partida es "mucho mejor" de lo que lo fue en la crisis anterior debido a varios factores, como la recuperación del mercado de trabajo, que se ha dado de una manera mucho más rápida que en 2009.

CHINA, UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES EN EL HORIZONTE

La gestora considera que las perspectivas de la actividad china con "la mayor preocupación en el horizonte económico para los inversores", si bien se trata de un tema "principal y esencial".

Raga ha defendido la importancia de tener un equipo local en el país, sobre todo de cara a invertir en el mercado local, al que hasta ahora era "muy complicado" acceder y que cuenta con más empresas pequeñas y medianas que en el internacional.

En renta variable, mantienen una estrategia más conservadora desde el inicio de la pandemia, al ver que las valoraciones eran "bastante altas" y que respondían más a un 'boom' de exceso de demanda que a los fundamentales de las propias compañías.

UBS AM sí tiene una visión positiva de los bonos gubernamentales chinos.

LA SOSTENIBILIDAD ESTARÁ MUY PRESENTE

Raga ha señalado que todos los puntos más relevantes de cara a 2022 tendrán un componente de sostenibilidad, que ha venido para quedarse y será el tema central de la próxima década.

UBS AM espera un auge de las estrategias temáticas bajo el paraguas de esta tendencia y de la inversión bajo criterios ESG, así como una migración de algunos sectores 'value' como el energético hacia 'growth'.

El último tema es China, que si bien parece que está retrasado en cuanto a sostenibilidad, la realidad es que muchas empresas son más sostenibles de lo que se cree, ya que no reportan esos datos y eso puede llevar a malentendidos.