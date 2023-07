Gianmarco Onestini deja atrás su pasado con Adara Molinero y opina sobre su nueva relación con Bosco

MADRID, 25 (CHANCE)

El famoso influencer y exconcursante de reality shows, Gianmarco Onestini, tampoco ha querido perderse la Global Gift Gala y ha querido compartir sus reflexiones sobre su pasado amoroso con Adara Molinero, dando su opinión sobre la nueva relación que su expareja ha iniciado con Bosco Martínez-Bordiú.

Gianmarco ha afirmado que su historia con Adara ya es cosa del pasado y que se encuentra en una etapa diferente de su vida. "A mí sinceramente, estoy en otra etapa de mi vida, en otro capítulo, esto es un asunto de hace 4 años. Para mí, está ya más que cerrado", declaró el influencer.

Respecto a la noticia de la nueva relación de su expareja con Bosco, Gianmarco demuestra madurez y buenos deseos hacia ellos. "Si están contentos, que vaya todo fenomenal y muy contentos, un gran beso", expresa el italiano.

Cuando se le pregunta sobre si daría algún consejo a la nueva pareja, Gianmarco prefiere mantenerse neutral y afirma que no está en posición de dar recomendaciones amorosas. "Amor, sinceramente, no lo sé. No me importa mucho, pero si están contentos, que estén contentos. Yo no estoy para dar consejos. ¿Te digo la verdad? No sé ni cómo estoy yo. A nivel sentimental, consejos no tengo para nadie, de verdad", comenta.

Por otra parte, Gianmarco defiende su visión sobre la lealtad en las relaciones amorosas: "Amor, yo soy fiel a la gala, a las chicas, al trabajo, siempre fiel es cuando hay un amor verdadero. Por tanto, en este caso, y con las chicas que amo de verdad, siempre fiel".