Gianmarco Onestini, desvela qué le parece la defensa de Cristina Porta a Jorge Pérez

MADRID, 8 (CHANCE)

Nos vendieron un amor insaciable, pero lo cierto es que pocas semanas después de abandonar 'La casa de los secretos', los dos anunciaron por redes sociales que habían tomado la decisión de seguir sus caminos por separado. Algo que no sorprendía a los seguidores de ambos porque ya habían dejado pruebas en sus redes sociales que evidenciaban que algo no iba bien. Hablamos de Cristina Porta y Luca Onestini.

La periodista está teniendo un gran protagonismo estos días en televisión por la defensa que está haciendo de su amigo Jorge Pérez y parece que los fantasmas del pasado han vuelto para recordarle el afán de protagonismo que siempre tiene ante las cámaras. En este caso ha sido el hermano de su expareja quien ha aprovechado las cámaras de Europa Press para desvelar qué le parece las intervenciones que está haciendo Cristina en televisión.

Gianmarco no duda que Cristina esté buscando tener un papel protagonista en televisión al defender a Jorge Pérez: "sí, yo creo que también, puede ser", aunque, el italiano nos asegura que no le importa la vida de la que fue novia de su hermano Luca: "sinceramente te digo que a mí, de Cristina, no me importa absolutamente nada".

Tacha a Jorge de no tener la valentía suficiente para reconocer su error y dar la cara en el momento en que tuvo que hacerlo: "cuando uno se equivoca hay que dar la cara y decir 'lo he hecho mal'. Cuando desapareces y huyes, no me gusta". Para Gianmarco es él era quien tenía que haber impedido su aventura con Alba Carrillo: "para mí, el que se ha portado peor de todos ha sido él que en el caso, la persona que tenía que ser responsable y que tenía que no hacer ciertas cosas era él. Él tiene una familia, tiene una mujer, hay que respetarla en todas sus formas. Para mí, se podía ahorrar lo que ha hecho".

Gianmarco no está de acuerdo con la actitud de Marta López en los medios: "para mí lo ha hecho muy mal pero también se ha visto una Marta y una Alba que le han hecho una encerrona. Por ambas partes, se han equivocado. Me parece muy mal las dos partes y no me gusta ninguna de las dos"... dejando así una opinión ambigua con la que no se posiciona ni de un lado, ni de otro.