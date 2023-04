Gianmarco Onestini, con una espectacular joven mientras Adara Molinero está al límite en 'Supervivientes'

MADRID, 4 (CHANCE)

El italiano Gianmarco Onestini saltó a la fama en España por su participación en 'Gran Hermano Vip 7' en el año 2019, donde protagonizó un apasionado romance con Adara Molinero que terminaba poco después de que ambos saliesen del reality.

Tres años después, el modelo todavía no ha rehecho su vida sentimental y no ha encontrado una sustituta a la madrileña en su corazón, pero acabamos de pillarle muy pero que muy bien acompañado por una escultural morena por las calles de Madrid mientras su ex pasa 'penurias' en 'Supervivientes'.

Al límite y con el apoyo tan solo de Asraf Beno, Adara está siendo una de las concursantes que más discusiones está protagonizando en esta edición del concurso. A su distanciamiento de Manuel Cortés -con el que al principio hizo muy buenas amigas y al que parece que ya no soporta- se une la fuerte bronca que ha tenido con Katerina, a la que no ha dudado en llamar "falsa" y acusar de estar haciendo "una carpeta fake" con el hijo de Raquel Bollo para continuar en el reality.

Indiferente a los duros momentos que está viviendo su exnovia, Gianmarco Onestini disfruta de su día a día alejado del foco mediático y con el que podría ser su nuevo amor. Una atractiva joven de larga melena morena con la que disfrutó de un romántico paseo de la mano por la capital en el que no faltaron ni los gestos cariñosos ni las miradas cómplices. Su acompañante, una misteriosa chica cuyo explosivo físico poco tiene que ver con el de Adara -que ha perdido mucho peso durante las semanas que lleva en 'Supervivientes'- y a la que no quitó ojo en toda la jornada.