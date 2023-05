Ginés Corregüela, expulsado de 'Supervivientes', se enfrenta a la reprimenda de su hija Miriam

El 'Rey de los bocadillos', que se ha enfrentado a lo que ha sucedido en España durante su ausencia, ha defendido su amor por la canaria a pesar de que su hija le ha dejado claro que Yaiza no es la persona correcta y no le va a hacer feliz.

MADRID, 12 (CHANCE)

Ginés Corregüela se ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes'. El tiktoker se enfrentaba en la nominación a Asraf Beno -salvado el martes-, Jonan Wiergo y Manuel Cortés y, a pesar de que comenzó el reality como uno de los favoritos, ha sido el elegido este jueves por la audiencia para decir adiós definitivamente a Honduras.

Una expulsión que no le ha pillado por sorpresa -ha asegurado que se imaginaba que saldría él- y que se ha tomado con resignación, confesando que "también tenía ganas de ir a España y solucionar mi papeleta", refiriéndose así a su ajetreada vida sentimental; y es que 24 horas después de pedirle una nueva oportunidad a su mujer Isabel cuando esta le visitó en la isla, el jienense se reencontraba con su 'amante' Yaiza y decidía apostar por su relación, llegando incluso a contraer 'matrimonio' con ella durante el concurso ajeno a lo que su esposa y sus hijas podrían pensar sobre su comportamiento.

Una 'papeleta' a la que se ha enfrentado minutos después de ser expulsado, cuando Jorge Javier le ha comunicado que iba a ver un vídeo 'suavizado' de todo lo que había sucedido con su familia y con su novia durante los más de dos meses que ha estado en Honduras. "Lo que más me inquieta es mi hija. Ahora mismo lo más importante es aclarar las cosas con ella. Ella sabe más que nadie que de puertas para dentro solo el matrimonio lo sabe. La decisión la tengo tomada y me tienen que respetar", aseguraba nervioso y sin poder contener las lágrimas.

A continuación Ginés ha visto la aparición de una de sus amantes, Luisa, en televisión, los testimonios que han surgido en las últimas semanas sobre la oscura vida de Yaiza -basada al parecer en una mentira-, los durísimos reproches de su familia y principalmente de sus hijas por su relación con la canaria, o la entrevista de su mujer en el 'Deluxe'.

Unas imágenes que el 'rey de los bocadillos' ha visionado muy atento y de las que le ha sorprendido principalmente ver a Isabel en televisión: "Ella es una mujer que no le han gustado nunca las cámaras" ha comentado, evitando entrar en polémicas aunque sí ha dejado claro que su decisión de apostar por su amor por Yaiza está tomada "pese a quien le pese".

A continuación, Jorge Javier le ha dado la opción de hablar con su hija Miriam o con su novia. Confesando que se sentía "entre la espada y la pared" Ginés ha escogido a su hija, "sangre de mi sangre" que, clara y contundente, le ha dedicado una durísima reprimenda: "A priori eras un finalista. Vine aquí a defenderte aún sabiendo tus cosas, y no has llegado a la final porque se han demostrado muchas injusticias. Fuimos allí mamá y yo y nos dejaste como un trapo 24 horas después. Para que mamá se haya sentado en un plató imagínate la situación que hemos vivido... La persona que tienes a tu lado no te va a hacer feliz" ha asegurado antes de reprocharle que "hayas estado diez años engañando a mamá y a la familia. Yo he apoyado que dejases a mamá y ella a ti porque la relación era tóxica, pero no que nos engañases".

"Te di una oportunidad como superviviente y en algunos aspectos me has defraudado, hay algunas cosas en las que no has estado acertado. Me he sentado aquí para defenderte y algunas cosas han sido indefendibles. Estoy muy dolida. Te espero aquí, en casa, y para que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado y que creo que merezco. Ojalá pises tierra firme y tengas los pies en el suelo que lo que te viene es grande" ha concluido, pidiéndole que piense que "nombre tiene su felicidad" y diciéndole que su "prioridad" deberían ser sus hijas y no Yaiza.

Unas duras palabras a las que Ginés ha reaccionado dejando claro que "voy a hacer mi vida con quien yo quiera y tenéis que respetar mi felicidad". "Esta persona no es tu felicidad, lo vas a ver cuando vengas" le ha respondido Miriam.