Girauta ve a Casado en Moncloa "a no mucho tardar" y Vidal-Quadras admite que "echa de menos" al PP

Vidal-Quadras expone sus reparos al Estado Autonómico y rechaza que sea "la historia de un éxito" y Uriarte le replica que ha funcionado

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El exportavoz parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha asegurado este martes que en el PP "existe un proyecto para España" que es "muy estimulante" y ha augurado que Pablo Casado será presidente del Gobierno "a no mucho tardar". Poco después, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha admitido que "echa de menos" al que fue su partido durante 31 años.

Así se han pronunciado ambos al inicio de sus intervenciones en la mesa sobre unidad nacional y el Estado Autonómico frente al nacionalismo que se ha celebrado en Valladolid en el marco de la Convención Nacional del PP. En este coloquio, que ha moderado la diputada del PP Edurne Uriarte, ha participado también el diplomático Juan Claudio de Ramón.

La dirección del PP que encabeza Pablo Casado ha invitado a Girauta y Vidal-Quadras a la Convención del PP para escenificar que el PP es un partido que apuesta por el "ensanchamiento" tanto a la derecha como a su izquierda. De hecho, aparte de apelar a electores que apoyaron en su día a Cs o Vox, los 'populares' buscan también votantes entre los socialistas "descontentos", según fuentes de la formación.

GIRAUTA CREE QUE EL PROYECTO DEL PP "TRIUNFARÁ"

Girauta ha destacado que en el PP "parece que existe un proyecto político capaz de escuchar a su alrededor", algo que ha juzgado de "rarísimo" en el momento actual porque "los partidos suelen ser sordos".

Por eso, ha destacado el hecho de que los 'populares' estén dispuestos con este cónclave a "valorar las opiniones de otras personas". "Es un acto insólito en la época que vivimos y es generoso, valiente y muy inteligente por tu parte, Pablo", ha espetado al líder de los 'populares', con el que ha dicho que le une "una amistad de muchos años".

Girauta ha asegurado que él cree que "existe un proyecto para España" en el PP y "es un proyecto muy estimulante". Según ha añadido, ese proyecto cumple "los requisitos imprescindibles, no solo en cuanto a sus ingredientes sino en cuanto a su ambición". Por eso, ha augurado que "triunfará" y "Pablo será presidente del Gobierno a no mucho tardar".

Además, el exdirigente de Ciudadanos ha puesto en valor la Constitución, que ha provocado la etapa "más larga de libertad y prosperidad de la historia de España". "Y ésa, es la que tenemos que prolongar porque si no la prolongas tú Pablo, se acabará", ha dicho al presidente de los 'populares' que le escuchaba sentado en primera fila.

VIDAL-QUADRAS AL PP: "OS ECHO DE MENOS"

Poco después, Vidal-Quadras ha dado las gracias a Pablo Casado por haberle invitado a participar en este encuentro. "Se lo agradezco de verdad, no retóricamente porque hacía siete años que no hablaba en un acto de ámbito nacional del que fue mi parido durante 31 años", ha apostillado.

Tras insistir en que ésta era una ocasión "muy especial" para él, ha confesado que experimentaba para su "sorpresa" una "sensación agradable" al estar en la Convención del PP. "Esto demuestra que inevitablemente todos tenemos sentimientos. Vaya, os echo de menos", ha exclamado, para precisar a renglón seguido que había acudido al cónclave como independiente.

También Vidal-Quadras ha pronosticado en su segunda intervención que Casado "será el responsable máximo del Gobierno" y gobernará "dentro de un par de años", por lo que ha agradecido que este cónclave sirva para "escuchar distintos puntos de vista y enfoques para sacar algunas conclusiones".

RECELOS DE VIDAL-QUADRAS AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En su discurso Vidal-Quadras ha abierto el debate al expresar sus reparos a cómo se ha desarrollado Estado de las Autonomías y rechazar que sea la "historia de un éxito". Uriarte ha expresado su "discrepancia" con su razonamiento y le ha contestado que el Estado autonómico "funciona en España" y ha dado "grandes éxitos".

Según la diputada del PP, el problema nacionalista hay que separarlo del Estado autonómico y como prueba de ello ha dicho que Alemania también es un Estado "descentralizado" y "no tiene un problema nacionalista".

Tras las discrepancias, Vidal-Quadras ha admitido después que el Estado de las Autonomías "está aquí para quedarse y no se va a revertir". "Yo no estoy contra el Estado Autonómico", ha terminado puntualizando.

Asimismo, Vidal-Quadras ha criticado la actuación con el nacionalismo estos años, pensando que "cebando a un tigre con rebaño de ovejas". "Solo tuvo un inconveniente, la otra parte contratante no tenía la menor voluntad de cumplir lo acordado", ha manifestado, para añadir que el independentismo ha usado todos los instrumentos "para morder la mano que tan generosamente se les tendió y destruir la nación que intentó integrarles".

Tras asegurar que a aquellos que "dan golpes de Estado" no se les puede "dar la razón porque no tienen ninguna", ha destacado que una nación "no puede poner en manos de sus peores enemigos los instrumentos para ser destruida".

URIARTE CENSURA LA "ESCANDALOSA MESA DE NEGOCIACIÓN"

Durante el coloquio, Edurne Uriarte se ha preguntado por qué 44 años después de las primeras elecciones democráticas en España sigue habiendo un "problema nacionalista" y ha señalado que hay "miedo" al nacionalismo y al problema.

De hecho, ha dicho que eso explica en parte por qué es posible en España una "escandalosa mesa de negociación" entre el Gobierno y los independentistas "autores de graves delitos". "¿Cómo es posible que no haya una grandísima contestación social?", se ha preguntado.

Por su parte, Juan Claudio de Ramón ha apostado por reactivar en Cataluña ese "saberse español" que ha ido pasando de generación en generación y que, a su juicio, "en buena parte del territorio se está deteniendo".

GIRAUTA CARGA CONTRA SÁNCHEZ

En su segundo turno, Girauta ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "gana tiempo para crear un sistema autocrático". "Es capaz de mantener intacta la Constitución y desvirtuarla toda entera a base de sus pactos políticos y el deterioro institucional", ha añadido.

Tras asegurar que el "golpe de Estado es un hecho" porque fue juzgado y condenado, ha censurado la "ignominia" del indulto. "El sanchismo como régimen es la disposición a pactar con cualquier para mantener en el poder al señor Sánchez", ha enfatizado, para añadir que ahora no quiere que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea enviado a España para ser juzgado.