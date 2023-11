Gisela desvela cómo está viviendo su embarazo. ¿Sabe ya si es niño o niña? ¿Tiene algún nombre pensado?

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de varios años luchando por quedarse embarazada, y en los que ha sufrido dos abortos, Gisela ha cumplido su sueño. Hace unos días la cantante de 'Operación Triunfo' anunciaba en exclusiva en la revista ¡Hola! que espera su primer hijo y será la próxima primavera, a los 45 años, cuando se convierta en madre junto a su pareja desde hace casi una década, José Ángel Ortega.

Una vez superado el primer trimestre, y después de dos meses en los que ha estado en reposo absoluto tras sufrir un "desprendimiento gestacional", la artista se encuentra fenomenal y este jueves ha reaparecido radiante en la gala benéfica de la Fundación del Doctor Mañero y nos ha contado cómo lleva el embarazo y cómo afronta los próximos meses hasta la llegada de su primer hijo al mundo.

"Estamos muy felices. Nada, uno de los grandes proyectos de vida porque en la vida hay muchas cosas y bueno, estamos muy contentos y poquito a poquito. Me ha costado pero me encuentro bien, estamos en un momento tranquilo y muy centrados en sacar esto adelante y compaginarlo con los proyectos profesionales y muy bien. Estamos a la expectativa de todo" ha revelado muy ilusionada, confirmando que será en primavera cuando se convierta en madre de un pequeño cuyo sexo desconoce -o prefiere mantener en secreto- por el momento: "Todavía nada, ya se sabrá. De momento sorpresa".

"Tampoco hemos pensado nombres porque hasta que no sepamos cómo irá todo no queríamos hacernos ilusiones" reconoce, confesando a pesar de su prudencia y de que quiere ir "pasito a pasito y día a día" se imagina como una "mamá gallina con sus hijos". "Como no lo he sido nunca no te sé decir, pero creo que será algo más instintivo que otra cosa. Espero hacerlo lo mejor posible, como todas las madres" afirma.

Mientras no llega el momento, Gisela pretende seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales "hasta que el cuerpo aguante". "Estas navidades tengo conciertos navideños de mi repertorio infantil, familiar y otros proyectos musicales que estamos también confeccionando, otros proyectos televisivos también que en breves sabréis" ha anunciado sin adelantar ningún detalle.

No es la única 'triunfita' que se ha convertido en noticia en los últimos días. David Bisbal ha hablado por primera vez sobre Chenoa y ha reconocido que no tienen ningún tipo de relación, aunque sí ha asegurado que la respeta. Un tema sobre el que su compañera prefiere no entrar: "No seré yo quien desdiga lo que ellos han dicho. A la vista está que somos adultos, creo que se puede llevar todo de una manera civilizada".

También ha acaparado titulares Nuria Fergó por su boda con Juan Pablo Lauro. "La quiero muchísimo, le deseo lo mejor del mundo ,se lo merece, hacen muy buena pareja, espero estar en primera fila si puedo y si me lo permite la vida" ha comentado Gisela, confirmando así que será una de las invitadas al enlace.