Gisela, inmersa en un ensayo clínico para encontrar una nueva vacuna contra el Coronavirus

MADRID, 8 (CHANCE)

Atravesando uno de los momentos más tranquilos y reponiéndose del durísimo golpe que supuso para ella la muerte de Álex Casademunt, Gisela acaba de sorprender confesando en sus redes sociales que se ha sometido al ensayo de una nueva vacuna contra el Coronavirus.

La triunfita desvela que la idea surgió porque "en mi centro de salud, en una visita rutinaria, me dijo que estaba haciendo el ensayo con una nueva vacuna y que yo entraba en el perfil que necesitaban". Confesando que "al principio me dio un poco de miedo", Gisela señala que "me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad. Después de darle vueltas, me decidí a participar porque es importante que todos aportemos nuestro granito de arena".

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Una vacuna experimental que se han puesto tanto la artista como su pareja y que, como explica, "no sabemos si es placebo o vacuna. Como es un ensayo lo que están haciendo es probar. Nos dijeron en un principio que eran dos dosis, pero se va modificando ahora dicen una. Ni el paciente ni el médico sabe lo que inyecta. Nosotros hemos recibido una y no hemos tenido efectos secundarios. El 80% de las personas que están en el estudio no han tenido efectos secundarios, el 20% si, pero leves".

Asegurando que no pretende dar ejemplo a sus seguidores con sus acciones, Gisela mantiene que "cuento mis experiencias, las comparto, pero no incito a que nadie haga nada. Esta vez es lo que, hecho, aportar mediáticamente este altavoz, dar algo de tranquilidad, que yo estoy bien".

Muy clara, la voz de Elsa en 'Frozen' confiesa que "no puedo comprender a los negacionistas. Puedo entender que digan que no se sepa el origen de esto, pero que está pasando, que es una realidad, que la gente se está muriendo. Eso es real, es innegable".

Gisela, que asegura que la pandemia le ha cambiado en que "me ha arraigado más a los míos porque es un virus que mata a las personas que más quieres", afirma que ahora "es más consciente que tenemos que cuidarnos y ser más generosos. Tienes que renunciar al abrazo de tu madre para protegerla. Ponerte la mascarilla no solo por ti".

Un mes después del fallecimiento de Álex Casademunt, Gisela revela que "veo fotos de él y pienso que no puede ser, me parece increíble que no esté, en el fondo una parte de mi piensa que no es real. Hemos convivido muchísimo pero en los últimos años cada uno tenía su vida, pero él siempre estaba presente, como que mi relación con él no ha cambiado tanto. Me va a costar mucho tiempo asimilar que ya no está".

Acerca de un posible homenaje por parte de sus compañeros en 'Operación triunfo' Gisela cree que "hay que esperar que las aguas se calmen y luego ya se verá. Si eso al final se lleva a cabo seré la primera que estaré allí".

Descartando por el momento una boda con su novio, José Ángel Ortega, la cantante se pronuncia sobre la cancelación del enlace de Chenoa por el Covid. "Una boda hay que celebrarla como Dios manda, sin mascarilla, tranquilamente y sin pensar en el virus. yo creo que hace bien, yo haría igual. Esperaría a celebrarlo sin ningún tipo de restricción ni miedo", concluye.