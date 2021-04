Gisela nos da su opinión sobre el tema póstumo de Álex Casademunt

MADRID, 25 (CHANCE)

El pasado viernes escuchábamos por primera vez 'Otra oportunidad', el single póstumo que ha sacado el hermano de Álex Casademunt para homenajear a su hermano fallecido hace un mes. Y es que todavía no nos podemos creer que el cantante ya no se encuentre con nosotros, ni si quiera sus amigos y compañeros de 'Operación Triunfo' han podido asimilar esta triste noticia.

Le hemos preguntado a Gisela qué opina de la canción póstuma de Álex Casademunt y nos ha confesado que: "Es una canción preciosa en la que se ve el talento que tenía, la lástima es que haya salido después que él no esté. Nunca es tarde, es algo bonito que nos deja, y nos hace ver la estrella que siempre ha sido".

Gisela, gran amiga de Chenoa, no ha querido pronunciarse sobre las últimas informaciones sobre el padre biológico de la cantante, que aseguran que estaría en la indigencia: "No sé nada de eso. Son cosas muy íntimas y personales y no tengo nada que decir". Y es que parece ser que el padre de la cantante está en una situación muy complicada y este sábado le veíamos mandar un mensaje a través del programa 'Socialité' para que su hija le ayudase en la medida que pudiese.