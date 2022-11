Glamour y elegancia en los Premios Woman. Analizamos todos los looks

MADRID, 15 (CHANCE)

La revista Woman ha celebrado este lunes, con una espectacular gala en el Casino de Madrid, la sexta edición de sus premios. Unos galardones muy especiales con los que reconocen el talento y el éxito en lo que a moda, cultura, deporte y causas benéficas se refiere, y que este año han recaído, entre otras, en Nieves Álvarez - Premio Especial 30 Aniversario -, Paula Echevarría - Premio Icono de Estilo - o Taylor Hills, Premio Modelo Internacional.

Una noche única en la que como no podía ser de otro modo la moda se convirtió en la gran protagonista, con una impresionante alfombra roja por la que desfilaron numerosas celebrities que, con sus mejores galas, anticiparon algunas de las tendencias que veremos esta Navidad; además de las premiadas, Isabel Jiménez - presentadora de la gala - Chanel Terrero, Rosanna Zanetti, María José Suárez, Kira Miró, Marta López Álamo, Boris Izaguirre o Esther Doña entre otros derrocharon estilo y glamour. Los looks más comentados de los premios, ¡a continuación!

Paula Echevarría. La actriz, Premio Icono de Estilo, demostró ser merecedora de este reconocimiento con un espectacular estilismo con el que una vez más acaparó todas las miradas. Un dos piezas de lentejuelas irisadas de Hortensia Maeso, compuesto por un cropped top de manga larga con hombrerars y falda larga de talle alto con abertura lateral. El pelo suelto ligeramente ondulado, con varias horquillas del mismo tono que el conjunto despejando su cara con un punto tan angelical como juvenil. Sencillamente perfecta, y con un look por el que más de una suspiramos para esta Nochevieja.

Nieves Álvarez. No hay lista de las mejor vestidas en la que no aparezca la modelo, Premio Especial 30 Aniversario por su contribución al mundo de la moda. Impresionante, la presentadora de 'Flash Moda' lució un total look black con vestido largo con cuello alto, manga larga y espalda al aire, y originales detalles en blanco en la falda.

Isabel Jiménez. La presentadora de los premios derrochó elegancia con un vestido satinado en un rosa casi blanco, de escote asimétrico, una sola manga y cinturón en negro marcando cintura. Un diseño de inspiración griega con el que parecía toda una diosa.

Taylor Hills. La modelo de Victoria's Secret, premiada en la categoría de moda, deslumbró no solo por su belleza, sino también por su glamour con un diseño blanco de estilo lencero con impresionante abertura lateral con el que acaparó todos los flashes.

Rosanna Zanetti. La venezolana se coronó como una de las más originales y llamativas de la noche con un minivestido palabra de honor en color rosa chicle con lentejuelas y tres maxi flores. Un diseño del turco Nedret Taciroglu que combinó con zapatos joya en el mismo tono. ¡Pura energía!

María José Suárez. Derrochando amor con Álvaro Muñoz Escassi y con un flequillo de lo más favorecedor, la modelo destacó con una maxi falda de cintura alta en color amarillo, blusa y torera en color negro y bolso de mano en los mismos tonos que el resto del look. Vibrante y de las más aplaudidas de la gala.

Esther Doña. La nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' apostó por un diseño asimétrico de lentejuelas negras del diseñador Alejandro de Miguel que ya le vimos a Ana Obregón. Un modelo que derrocha glamour por los cuatro costados y con el que la viuda de Carlos Falcó confesó sentirse encantada.

Carmen Lomana. Siempre ideal, la socialité dio el toque 'flamenco' a los premios con un impresionante diseño bicolor de lunares en blanco y negro con discretos volantes en la falda de Gucci, que combinó con stilettos y mini bolso de mano al tono.

Chanel Terrero. Muy cañera, la cantante lució un minivestido de cuero negro de Elisabetta Franchi, con falda de vuelo y corpiño marcando curvas.

Helen Lindes. La modelo ha enamorado con un diseño asimétrico en color verde lima con manga acampanada rematada en plumas, como el bajo. Elegancia en estado puro.

Marta López Álamo. La modelo ha presumido de piernas con un voluminoso minivestido negro de Fely del Campo. Atrevida, original y derrochando seguridad en una noche en la que anunció su marcha a Emiratos Árabes con Kiko Matamoros durante una temporada.

Raquel Sánchez Silva. La presentadora, con uno de los looks más complicados de defender - a la par que súper favorecedor - de la velada. Un conjunto de pantalón y top de lo más original con cuello en cascada y lazada a la cintura, de lentejuelas tonos rosas. Un brilli brilli que nos ha encantado.