Glass by Sips, la coctelería de Simone Caporale y Marc Álvarez, aterriza en el Hotel Urban de Madrid

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Sips, la coctelería de Simone Caporale y Marc Álvarez, reconocida como la tercera mejor del mundo, aterriza en Madrid con Glass by Sips en el Hotel Urban, que pertenece a Derby Hotels Collection, según informa en un comunicado el grupo hotelero.

En concreto, Glass by Sips, que ocupa el espacio dejado por Glass Mar, la propuesta gastronómica del chef del Mar, Angel León, es el primer proyecto de Caporale y Álvarez en Madrid, tras el éxito de su bar en Barcelona. Además, su desembarco en la capital española se produce semanas después de que Bar Sips haya sido reconocida como la tercera mejor coctelería del mundo por el ranking The World's 50 Best Bars 2022.

El director general de Derby Hotels Collection, Joaquim Clos, se ha congratulado de esta alianza con Sips, que traerá a Madrid una nueva forma de concebir la coctelería. "La llegada de Marc Álvarez y Simone Caporale se enmarca perfectamente en la oferta del hotel, para ofrecer toda una propuesta de valor muy diferencial al ciudadano de Madrid", ha subrayado.

Por su parte, Marc Álvarez ha definido Sips no solo como una coctelería, también una 'Drinkery House' y ha reconocido que es un "reto" abrir en un espacio emblemático como el Glass. "Nos gusta encontrar en la materia prima una fuente de inspiración. La idea es evolucionar con una propuesta a medida", ha asegurado.

De esta forma, en el nuevo espacio de Glass by Sips, el cóctel se convierte en el gran protagonista. Así, el local cuenta con una carta, formada por 14 cócteles, entre los que se incluyen la versión de Bloody Mery, aquí bautizado como 'Bloody Merry' o su Negroni, cuyo hielo, nunca se derrite.

Con el Glass by Sips, el Hotel Urban ofrece una completa experiencia gastronómica a los usuarios con un Cocktail Bar, el restaurante Cebo, y La Terraza, ubicada en la última planta del hotel.