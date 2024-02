Globalia niega el pago de comisiones en los contratos para traer material antiCovid

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Globalia, el holding propietario de la aerolínea Air Europa, asegura que las operaciones llevadas a cabo por la compañía para traer por vía aérea el material médico adquirido en China por el Gobierno para hacer frente a la pandemia se realizaron "dentro de un cauce normal de negociación a precio de mercado y sin que se pagasen comisiones de ningún tipo".

La compañía presidida por Juan José Hidalgo se ha mostrado así de contundente después de que el diario 'El Confidencial' haya publicado que Globalia podría haber efectuado pagos al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del llamado 'caso Koldo' coincidiendo con la adjudicación "a dedo" a Air Europa de casi una decena de contratos para traer por vía aérea material para hacer frente a la pandemia.

Estos pagos figuran en la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional para judicializar las diligencias y fue detectado por la Organización Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria al comienzo de la investigación, según indica el diario 'online'.

En concreto, el holding de la familia Hidalgo transfirió el dinero a una mercantil llamada MTM 180 Capital SL que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue utilizada por Aldama para canalizar parte de las presuntas comisiones ilegales que cobraba la trama por el amaño de contratos públicos, informa el diario.

Además, se habrían producido precisamente en plenas negociaciones con el Gobierno para ayudar a la viabilidad de la compañía aérea española con 475 millones de euros de fondos públicos.

La compañía turística ha asegurado a Europa Press que la relación profesional "con contrato de por medio" firmado con Víctor Aldama comenzó en septiembre del año 2019, pese a datar de finales de 2018.

Las mismas fuentes aseguran que esta relación profesional con Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, tuvo una duración de "no más de un año", ya que posteriormente "se entró de lleno en pandemia" por lo que no se realizó ningún tipo de contrato, dado que las aeronaves estaban en tierra. "Esa relación profesional no llegó al año de duración", insisten en fuentes de la compañía.

La compañía turística deja claro que no solo se hicieron vuelos en cumplimiento de este contrato, sino que el servicio también se realizó para otras compañías, teniendo en cuenta que "tenían los aviones parados" y ese servicio era imprescindible en época de pandemia. "Como empresa que somos y todo a precio de mercado", inciden.

Desde Globalia se reitera que la figura del asesor externo "es muy común en el mundo empresarial" y que en la compañía se cuenta con varios asesores que aportan su trabajo a la compañía, al igual que lo hacen en numerosas empresas españolas.

En noviembre del año 2020 el Gobierno procedió al rescate de la compañía aérea Air Europa con una dotación de 475 millones a cuenta del fondo de apoyo a la solvencia, destinado a dar apoyo a compañías estratégicas que se han visto impactadas por la pandemia de la Covid-19.

La operación, se realizó mediante la concesión de un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones, dos instrumentos recogidos en la regulación del fondo de solvencia. La compañía tenía seis años para amortizar los recursos dispuestos por el fondo.

Desde Globalia aseguran que todo este proceso de rescate se produce debido a la situación de pandemia por la que atraviesan todas las empresas del sector y que esta ayuda, por supuesto, "cumple con todos los requisitos legales y administrativos que cualquier otro rescate dado por la SEPI en ese periodo".

"Éramos una empresa del sector turístico que tenía los aviones parados por lo que éramos totalmente susceptibles de recibir ese préstamo", concluyen desde el holding de la familia Hidalgo.