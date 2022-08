Gloria Camila, advertencia a Ana María Aldón antes de embarcarse en 'Pesadilla en el Paraíso'

MADRID, 8 (CHANCE)

¡Se quita de en medio! En el peor momento para José Ortega Cano y mientras se sigue especulando con que el anuncio de su separación de Ana María Aldón sería inminente, Gloria Camila comienza una nueva aventura en televisión que la mantendrá alejada de su padre - y aislada de todo lo que está sucediendo - durante al menos algunas semanas.

Y es que tal y como ella misma ha anunciado en 'Ya es verano' este domingo, es la nueva concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' - sumándose a Pipi Estrada y a Omar Sánchez como los nombres confirmados por el momento del nuevo reality de Telecinco - que comenzará a grabarse próximamente en la sierra de Cádiz.

Un reto que afronta con muchas ganas a pesar de que no puede disimular su inquietud por cómo estará su padre durante su ausencia, que podría alargarse varias semanas en el caso de no ser de las primeras expulsadas. "Me preocupa que él esté bien, aunque casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada", ha confesado.

En la misma línea que ha seguido en los últimos tiempos, Gloria ha evitado pronunciarse sobre la presunta separación del torero y Ana María Aldón y, aunque es conocedora de cómo está la situación en el matrimonio, ha dejado claro que no va "a pronunciarse": "Mi padre y Ana tienen un niño de por medio y no voy a hablar de Ana y voy a respetar a mi padre, aunque yo con ella no tengo relación" ha reconocido.

Eso sí, a pesar de esta intención de mantenerse al margen de la polémica Gloria no ha dudado en mandar un mensaje muy contundente a la diseñadora ante los rumores de que podría anunciar vía exclusiva su ruptura con Ortega Cano en los próximos días, algo que la colombiana no descarta porque "últimamente no me fío de nadie. Me ha sorprendido mucha gente y nunca sabes qué intención tiene cada uno". Por ello, y aunque asegura que no se "quiere mojar" y decir si cree que Ana María romperá su silencio a golpe de portada en su revista de cabecera, sí ha lanzado una advertencia a la mujer de su padre: "Haría mucho daño al padre de su hijo".

Horas antes pillábamos a Gloria llegando a Madrid para asistir a 'Ya es verano' pero, muy discreta, evitaba pronunciarse sobre las últimas informaciones relacionadas con el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón, guardando silencio sobre su comentadísimo 'unfollow' a la gaditana en Instagram, una prueba de que su ruptura es total y absoluta.