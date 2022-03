Gloria Camila y Alexia Rivas, así se despidieron tras su tenso enfrentamiento en 'Ya son las 8'

MADRID, 18 (CHANCE)

Siempre dispuesta a dar la cara por Rocío Flores, Gloria Camila no ha dudado en enfrentarse a Alexia Rivas este jueves en el plató de 'Ya son las 8' para defender a su sobrina de las críticas de la colaboradora por negarse a hablar de su relación con Manuel Bedmar asegurando que no es un personaje público y que prefiere mantener en la intimidad esta parcela de su vida.

Una incoherencia para la ex de Merlos, a la que le hace mucha gracia que la hija de Antonio David Flores mantenga que su novio no es famoso cuando sin embargo sí ejerce de 'influencer' y cobra por hacer diferentes publicidades a través de sus redes sociales. Muy dura con Rocío, Alexia acusaba a la hija de Rocío Carrasco de "poner a caer de un burro a Fidel Albiac cuando él no vende exclusivas ni es personaje público".

Una crítica que provocaba que Gloria Camila la aplaudiese irónicamente mientras la colaboradora, bailando al son de las palmas de su compañera de programa, asegurase que ella por lo menos dice "verdades". La cosa, lejos de quedarse ahí, subió de tono ya que los reproches continuaron entre ambas, que no dudaron en sacar rencillas del pasado porque, como mantiene Alexia, "no siempre tiene que ser lo que a Gloria le parezca bien".

Sin embargo, demostrando que 'las cosas del directo son cosas del directo', las colaboradoras solucionaron sus diferencias tras el programa y, después de charlar tranquilamente durante varios minutos a las puertas de Mediaset para aclarar las cosas, se despidieron con un breve abrazo y dos besos.

Una 'reconciliación' que no sabemos lo que durará, ya que Rocío Flores ha fichado por 'Ya son las 8' y no dudamos que viviremos más de una situación tensa entre ella y Alexia Rivas en la que, a buen seguro, Gloria Camila no se queda parada.