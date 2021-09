Gloria Camila aparece al lado de Rocío Flores y zanjan los rumores

MADRID, 19 (CHANCE)

Mucho se ha hablado a lo largo de estas últimas semanas de un posible acercamiento entre Gloria Camila y su hermana, Rocío Carrasco. De hecho se ha llegado a exponer públicamente que la relación entre la hija de Ortega Cano y Rocío Flores se había visto deteriorada por este acercamiento... algo que ya sabemos que es mentira porque la actriz nos ha desmentido la información.

Gloria Camila asegura que no ha habido un acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco: "No sé de lo que me estás hablando, te lo prometo". De esta manera, la hija de Ortega Cano zanja las especulaciones que ha habido en los últimos meses y deja claro que no tiene ningún tipo de relación con su hermana.

La joven confiesa que no quiso hacerle un guiño con el traje rosa en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado cuando apareció con una americana del mismo color: "¿Y hoy? voy de cuadros porque digo no vaya a ser que digan algo".

Mientras tanto, Gloria se muestra muy unida a su padre, Ortega Cano, que guarda silencio y no quiere confesar en qué punto se encuentra su relación con Ana María Aldón. Y es que el diestro se mostró en el día de ayer muy serio y ajeno a las cámaras de los medios de comunicación.

Rocío Flores y Gloria Camila reaparecen juntas y unidas, callando así todos los rumores de distanciamiento entre ellas. Ninguna de las dos quiere hablar acerca del documental de Rocío Carrasco, ni de nada que no tenga que ver con el día del cumpleaños de Rocío Jurado.

En cuanto a Ortega Cano, Gloria asegura que se encuentra bien, pero algo agobiado por la prensa: "Oi, oi, oi, oi... está bien, la prensa agobia a veces, hoy es un día para no hacer x preguntas".