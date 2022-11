Gloria Camila, arropada por Rocío Flores en el momento más convulso de su vida. Así ha sido su reencuentro

MADRID, 10 (CHANCE)

Desde que dejó de colaborar en 'El programa de Ana Rosa' el pasado mes de junio, los viajes de Rocío Flores a Madrid han sido más bien escasos y en los últimos tiempos apenas se ha dejado ver, capeando desde Málaga, y alejada del foco mediático, las informaciones relaciondas con su distanciamiento de Olga Moreno desde que inició una relación con Agustín Etienne.

Sin embargo, y aprovechando su presencia en el estreno del último espectáculo de 'El Circo del Sol', la hija de Rocío Carrasco ha decidido prolongar su estancia en la capital para pasar unos días con Gloria Camila y arropar a su tía en el que probablemente sea uno de los momentos más convulsos de su vida.

Y es que a pesar de que ha 'abandonado' su retiro mediático para asistir a la glamourosa fiesta de máscaras de la influencer Marta Lozano - demostrando que ya se codea con la crema y nata del mundo de las instagrammers - la hija de José Ortega Cano sigue sin estar recuperada al 100% y continúa con el tratamiento psicológico y de medicación que comenzó tras su expulsión de 'Pesadilla en el Paraíso', al verse sobrepasada por las polémicas familiares.

Tras cumplir con sus respectivos compromisos profesionales, Gloria y Rocío se han visto por fin este miércoles en un restaurante madrileño, reencuentro del que han sido testigo las cámaras de Europa Press. A pesar de que llegaron por separado al lugar - primero la hija de Rocío Jurado con su novio David, y minutos después la nieta de la artista - tía y sobrina abandonaron la comida juntas presumiendo una vez más de su especial relación dándose un cariñoso abrazo que demuestra lo unidas que están.

"Yo lo que sea mejor para ella la apoyo, claro está. Siempre" ha confesado Rocío cuando le hemos preguntado si está al lado de Gloria en este delicado momento personal, del que ni una ni otra han querido hacer declaraciones aunque la hija de Antonio David Flores sí ha asegurado que ve a la colombiana "bien" tras su retirada de los medios.

Una retirada que Gloria ha querido dejar claro que no es definitiva como se ha dicho - "mentira", ha exclamado con una sonrisa - dejando entrever que no tardará en volver a los platós de televisión una vez supere el bache anímico provocado por la separación de su padre y Ana María Aldón o las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre el torero en su docuserie.

Asuntos sobre los que prefiere guardar silencio, evitando pronunciarse sobre los detalles del acuerdo de divorcio del torero y la diseñadora - se dice que la custodia de su hijo será compartida, que será Ortega quien se haga cargo de los gastos escolares y extraordinarios del niño y que aunque la andaluza no tendrá pensión compensatoria sí tendrá ayuda de su exmarido para pagar su nueva casa - y sobre la última aparición de Gema Aldón en 'Sálvame'.

Una aparición que tenía lugar este mismo miércoles y en la que la hija de Ana María se veía las caras por primera vez con Rocío Carrasco, a la que no dudaba en transmitir su apoyo incondicional después de arremeter contra Gloria Camila asegurando que no ha tratado bien ni a ella ni a su madre. Unas declaraciones ante las que la hija de Ortega Cano se ha limitado a suspirar, aunque Rocío Flores ha sido más clara y después de confesar que "alucina" con que Gema haya vuelto a un plató para seguir hablando del torero le ha mandado un mensaje muy contundente: "A mí que no me nombre, que yo no formo parte de su historia".